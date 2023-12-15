Gizli kahramanların tasarladığı kostümler göz kamaştırdı

Sivas'ta tiyatroların gizli kahramanları kostüm tasarımcılarının ödüllü kostümleri sergileniyor, göz kamaştıran kostümler tiyatro severlerden tam not aldı

SİVAS - Sivas'ta tiyatroların gizli kahramanları kostüm tasarımcılarının ödüllü kostümleri sergileniyor, göz kamaştıran kostümler tiyatro severlerden tam not aldı.

Geçmişten günümüze yüzlerce oyun sahneleyen Devlet Tiyatrolarında, oyuncular dışında perde arkası kahramanlarından olan kostüm tasarımcılarıyla da adından söz ettiriyor. 1949 yılından beri, ülkemizin her bölgesinde perdelerini açarak, tiyatro sanatına öncülük eden, geleneksel Türk tiyatrosundan, dünya klasiklerine uzanan geniş repertuvar yelpazesine sahip, Kültür Bakanlığı Devlet Tiyatrolarının "Dünden Bugüne Kostüm Sergisi" sanatseverlerle buluştu. Birçok kostümün yer aldığı sergide kostümlerin ihtişamı vatandaşlardan tam not aldı. Sanatseverler sergiyi bir ay boyunca Atatürk Kültür Merkezinde ziyaret edebilecek.

Seçilmiş kostümler beğeni topladı

Sivas Devlet Tiyatrosu Müdürü Sibel Ferlibel, sergilenen kostümlerin seçilmiş olduğundan bahsederek "Sergiyi Sivas Devlet Tiyatrosu ağırlıyor. Aslında Devlet Tiyatrosu Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan bir sergi. Daha önce Atatürk Kültür Merkezinde, Kayseri bölge açılışında olan bir sergiydi. Bu sergi zaman zaman farklı şehirlerde tiyatro ve sanatseverlerle buluşuyor. Burada da Sivas'ta ki tiyatro severlere ve Sivas halkına biz bu sergiyi göstermek istedik. O yüzden Kayseri'den sonra rica ettik buraya gönderdiler. Bu kostümler Devlet Tiyatrosu'nda oynanmış oyunların kostümleri. Kostümleri tasarlayan kişilerin bilgilendirmeleri de var. Oyunlarla ilgili de var. Bu kostümlerin içerisinde 30 yıllık, 50 yıllık kostümler var. Bunlar seçilmiş kostümler, tarz olarak ödül almış kostümler. Benim oynadığım dönemden de kostüm var burada. Onu da burada ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Aslında sahnede tiyatro da izlediğiniz oyun dışında tek kişilik oyunda olsa koca bir ordu var. Kostümcüler, ışıkçılar, tasarımcılar, dekorcular ve yönetmeniyle arkada bir sürü ekip var. Dolayısıyla aslında siz 1 kişilik bir oyun bile izleseniz koca bir orduyu selamlıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"Hepsi çok güzel"

Tiyatroyu çok sevdiğinden bahseden ve kızıyla izleyeme gelen Nazan Mutlugül, "Çok güzeller, çok beğendim. Çok emek verilmiş. Emek verilerek yapılmış, hepsi çok güzel, hepsini çok beğendim. Tiyatro da makyaj ve kostüm önemli. Oyuncularımızı zaten beğeniyorum. Geliyorum sürekli. Kostüm oyuncunun bir parçasıdır" İfadelerine yer verdi.