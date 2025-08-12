Göbeklitepe ve Karahantepe İncelemesi - Son Dakika
Göbeklitepe ve Karahantepe İncelemesi

12.08.2025 13:02
Vali Şıldak, arkeolojik alanlarda devam eden çalışmaları yerinde inceledi, yatırımlar bölgeyi canlandıracak.

ŞANLIURFA Valisi Hasan Şıldak, dünyanın en önemli arkeolojik miraslarından Göbeklitepe ve Karahantepe'de devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Vali Şıldak, yıl sonuna kadar tamamlanması planlanan yatırımların bölge turizmine katkı sağlayacağını söyledi.

Vali Hasan Şıldak, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Ulaştırma Altyapı Bakanlığı tarafından desteklenen Karahantepe ile Göbeklitepe'de yapımları devam eden kazı evleri, yürüyüş yolları ve arkeolojik alanlarda incelemede bulundu. Vali Şıldak, Göbeklitepe'ye yapılan yatırımların hızla sürdüğünü belirterek, yıl sonuna kadar bin araçlık otopark, genişletilmiş yürüyüş yolları ve yeni bir karşılama merkezinin ziyaretçilere hizmet vereceğini açıkladı.

KARAHANTEPE'NİN ÜSTÜ ÇATIYLA KAPATILACAK

Karahantepe'de ise kazı evi ve araştırma merkezi inşaatının devam ettiğini ifade eden Vali Şıldak, "Karahantepe'de kazı evi ve araştırma merkezi inşaatımız devam ediyor ve yıl sonuna kadar tamamlanmasını planlıyoruz. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığımızın yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın da katkısıyla yeni bir karşılama merkezi, orada daha büyük bir kompleks oluşturulacak. Bunun da çalışmaları ve projelendirilmesiyle ilgili süreç devam ederken, asıl önemli büyük çalışmanın da son hazırlık aşamalarındayız diyebiliriz. Karahantepe'ye bir üst örtü gelecek, Göbeklitepe'nin çatısından daha büyük belki 3-4 katı büyüklüğünde bir alan. 6 bin metrekarenin üzerinde bir alan kapatılacak. Bunun da artık başlangıç aşamasına doğru ilerliyoruz. Bu yatırımlar sadece Şanlıurfa'ya değil, insanlığa hizmet edecek" diye konuştu.

Bölgede 100 kişilik ekiple yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Taş Tepeler Projesi Koordinatörü Prof. Dr. Necmi Karul, şu anda 6 noktada kazıların devam ettiğini, bu ay içinde ise 10 noktada birden kazıların başlayacağını ifade etti.

Kaynak: DHA

