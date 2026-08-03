Gökbel’de Başpehlivan Enes Doğan oldu

Alanya Belediyesi'nce bu yıl "Gençlik Gökbel'e Taşınıyor" temasıyla düzenlenen 20. Geleneksel Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Festivali, dört gün süren etkinliklerin ardından büyük bir coşkuyla tamamlandı. Er meydanında rakiplerinin sırtını yere getiren Enes Doğan, üçüncü kez Gökbel'in Başpehlivanı olarak adını yazdırdı.

Bu yıl 20'ncisi düzenlenen Geleneksel Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Festivali, dört gün boyunca 7'den 70'e vatandaşları Gökbel Yaylası'nda buluşturdu. "Gençlik Gökbel'e Taşınıyor" temasıyla gerçekleştirilen festival, konserlerden spor etkinliklerine, kültürel programlardan yağlı güreş müsabakalarına kadar dopdolu organizasyona ev sahipliği yaptı.

Bayrak töreni gurur yaşattı

Festivalin son günü 55 Başpehlivan olmak üzere toplam 630 güreşçi er meydanına çıktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından dua edildi. Festivalin en anlamlı anlarından biri, başpehlivanlar ile protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen Bayrak Töreni oldu. Er meydanında açılan ay yıldızlı Türk bayrağı, vatandaşların alkışları eşliğinde taşınırken, Gökbel Yaylası birlik, beraberlik ve milli gururun en güzel örneğine sahne oldu.

Ağalık geleneği yaşatıldı

Ata sporu yağlı güreşin köklü geleneklerinden biri olan ağalık ihalesi de büyük ilgi gördü. Ağalık yarışına katılan Alanya Belediyesi Meclis Üyesi Utkan Hasan Eminoğlu, üçüncü kez Gökbel Güreş Ağası seçilerek daimi ağalık ünvanını elde etti. Eminoğlu'nun, Ağalık geleneğinin yaşatılması için gösterdiği destek, er meydanında izleyiciler tarafından alkışlarla karşılandı.

Enes doğan Gökbel'in zirvesinde

Türkiye'nin başpehlivanlarını buluşturan organizasyonda başpehlivanlar ve farklı boylardaki 630 pehlivan kol bağladı. Gün boyu süren kıyasıya mücadelelerin ardından finalde Seçkin Duman ile karşılaşan Enes Doğan, rakibini mağlup ederek, üst üste üçüncü kez Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin başpehlivanı olmayı başardı. Başarılı güreşçi, Gökbel er meydanındaki istikrarlı performansıyla bir kez daha adını zirveye yazdırdı ve altın kemerin sahibi oldu. Er meydanında ikinciliği Seçkin Duman alırken üçüncü ise İsmail Balaban ve Tufan Güzel oldu. Kupa ve madalyaları başpehlivanlara Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ve Başkan Yardımcıları ile Başkan Danışmanları takdim etti. Günün anısına kürsüde hatıra fotoğrafı çekildi.

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik'in ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonun güreş etkinliğine, Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Tuba Vural Çokal, Yeni Parti Antalya Milletvekilleri Aykut Kaya ve Aliye Coşar, siyasi parti temsilcileri, belediye başkanları, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve güreşseverler katıldı.