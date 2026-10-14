Gökçeada Kaymakamı Osman Acar ve heyet, Şeker ailesinin evinde 30 dakika kitap okudu - Son Dakika
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Gökçeada Kaymakamı Osman Acar ve heyet, Şeker ailesinin evinde 30 dakika kitap okudu

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Gökçeada Kaymakamı Osman Acar ve heyet, Şeker ailesinin evinde 30 dakika kitap okudu
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Gökçeada'da 'Ben Okuyorum, Gökçeada Okuyor' projesi kapsamında Kaymakam Osman Acar ve heyet, Cumhuriyet İlkokulu 3. sınıf öğrencisinin de bulunduğu Şeker ailesinin evine konuk oldu. Heyet, aileyle 30 dakika kitap okudu; okuma alışkanlığının topluma yayılması hedefleniyor.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde başlatılan 'Ben Okuyorum, Gökçeada Okuyor' projesi, öğrenciler ve ailelerin katılımıyla devam ediyor. Gökçeada Kaymakamı Osman Acar ise evde kitap okuyan ailelere eşlik ediyor.

Gökçeada Kaymakamlığı öncülüğünde, ilçede kitap okuma kültürünün yaygınlaştırılması ve okuma alışkanlığının hayatın doğal bir parçası haline getirilmesi amacıyla sürdürülen 'Ben Okuyorum, Gökçeada Okuyor' projesi, öğrenci ve ailelerin katılımıyla devam ediyor. Proje çerçevesinde Gökçeada Kaymakamı Osman Acar, Cumhuriyet Savcısı Ahmet Tayip Dikici, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zafer Tepeli ile okul yöneticisi ve öğretmenler, Cumhuriyet İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Sare Şeker ve ailesinin evine konuk oldu. Erhan Şeker ve Tuğçe Şeker tarafından misafir edilen heyet, Şeker ailesiyle birlikte 30 dakika boyunca kitap okudu.

Samimi bir aile ortamında gerçekleştirilen programda; çocukların kitapla kurduğu bağın güçlendirilmesi, aile içinde ortak okuma alışkanlığının geliştirilmesi ve kitap okumanın yalnızca okul hayatıyla sınırlı kalmayarak günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline getirilmesinin önemi vurgulandı. 'Ben Okuyorum, Gökçeada Okuyor' projesi ile kitapların okul sıralarından evlere, çocuklardan ailelerine ve toplumun bütün kesimlerine ulaşması; birlikte okuyan, birlikte düşünen ve okuma kültürünü bir hayat tarzına dönüştüren bir Gökçeada hedefleniyor.

Kaynak: İHA
Kültür SanatOsman AcarEğitimKültürYaşamSon Dakika

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