Gökhan Türkmen, Çanakkale Kültür Yolu Festivali'nde binlerce kişiye unutulmaz bir gece yaşattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gökhan Türkmen, Çanakkale Kültür Yolu Festivali'nde binlerce kişiye unutulmaz bir gece yaşattı

Gökhan Türkmen, Çanakkale Kültür Yolu Festivali\'nde binlerce kişiye unutulmaz bir gece yaşattı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale Kültür Yolu Festivali'nin sekizinci konser akşamında Anadolu Hamidiye Tabyası Açık Hava Sahnesi'nde sahne alan Gökhan Türkmen, sevilen şarkılarıyla müzikseverlere keyifli anlar yaşattı. Sanatçıya alanı dolduran binlerce kişi hep bir ağızdan eşlik etti; konser öncesi çekilişi kazananlar ise Türkmen ile özel bir buluşmada bir araya geldi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Çanakkale Kültür Yolu Festivali'nin sekizinci konser akşamında Anadolu Hamidiye Tabyası Açık Hava Sahnesi, Gökhan Türkmen'in sevilen şarkılarıyla renklendi. Festivalde sahne alan sanatçı, güçlü performansıyla müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Sahneye çıktığı andan itibaren dinleyicilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan sanatçı, duygu yüklü eserlerinden hareketli parçalarına uzanan geniş repertuvarıyla hayranlarına müzik dolu bir gece sundu. Sanatçının seslendirdiği şarkılara alanı dolduran binlerce kişi hep bir ağızdan eşlik ederken, konser boyunca coşku ve duygusal anlar bir arada yaşandı. Güçlü yorumuyla dikkat çeken Gökhan Türkmen, dinleyicileriyle kurduğu samimi iletişim ve başarılı sahne performansıyla gecenin unutulmaz isimlerinden biri oldu. Konser öncesinde, festivalin resmi sosyal medya hesaplarında gerçekleştirilen çekilişin kazananları Gökhan Türkmen ile özel bir buluşmada bir araya geldi.

Kaynak: İHA

Gökhan Türkmen, Kültür Sanat, Çanakkale, Hamidiye, Festival, Sanat, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Gökhan Türkmen, Çanakkale Kültür Yolu Festivali'nde binlerce kişiye unutulmaz bir gece yaşattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konut satışlarında DASK poliçesinin devredilmesi son buluyor Konut satışlarında DASK poliçesinin devredilmesi son buluyor
Bülent Turan’dan sert mesaj: Ne olur bu milletin sabrını sınamayın Bülent Turan'dan sert mesaj: Ne olur bu milletin sabrını sınamayın
Gülaçan-4 Tespit Kuyusu’nda sondaj sürüyor Gülaçan-4 Tespit Kuyusu’nda sondaj sürüyor
Deniz Göktaş’tan esprili cezaevi mesajı Deniz Göktaş'tan esprili cezaevi mesajı
Son seçimleri en yakın tahmin eden şirketten yeni anket DEM Parti yerini kaptırdı Son seçimleri en yakın tahmin eden şirketten yeni anket! DEM Parti yerini kaptırdı
Bakırköy’de otelde çıkan yangında 12 kişi yaralandı, 7 kişi tahliye edildi Bakırköy'de otelde çıkan yangında 12 kişi yaralandı, 7 kişi tahliye edildi

17:33
Acun Ilıcalı’nın locasına yine engel 20 kişilik güvenlik ekibi bekledi
Acun Ilıcalı'nın locasına yine engel! 20 kişilik güvenlik ekibi bekledi
16:16
Trump’ın yeni saçları şaşkına çevirdi Alışılmış sarı saçları bir anda kahverengiye döndü
Trump'ın yeni saçları şaşkına çevirdi! Alışılmış sarı saçları bir anda kahverengiye döndü
15:17
İş insanı tutuklandı Bakanlıktan gündem yaratan fotoğrafa açıklama geldi
İş insanı tutuklandı! Bakanlıktan gündem yaratan fotoğrafa açıklama geldi
15:12
DEM Parti’de Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları yeniden Eş Genel Başkan seçildi
DEM Parti'de Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları yeniden Eş Genel Başkan seçildi
14:51
DEM’de yeni dönem hazırlığı Partinin yeni ismi kongrede paylaşıldı
DEM'de yeni dönem hazırlığı! Partinin yeni ismi kongrede paylaşıldı
14:50
Erdoğan’ın yardımcısına seçim tarihi soruldu Verdiği yanıt dikkat çekti
Erdoğan'ın yardımcısına seçim tarihi soruldu! Verdiği yanıt dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2026 17:42:46. #7.12#
SON DAKİKA: Gökhan Türkmen, Çanakkale Kültür Yolu Festivali'nde binlerce kişiye unutulmaz bir gece yaşattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement