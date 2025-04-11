Göksel Kortay’a Doğum Günü Sürprizi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Göksel Kortay’a Doğum Günü Sürprizi

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Usta tiyatrocu Göksel Kortay, adının verildiği sahnede öğrencileriyle buluşup doğum günü kutladı.

11.04.2025 12:19
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Usta tiyatrocu Göksel Kortay'a adının verildiği sahnede doğum günü sürprizi

Göksel Kortay, tiyatrocu adayı öğrencilerle bir araya geldi

İZMİR - Usta tiyatrocu Göksel Kortay, adının verildiği sahnede öğrencilere deneyimlerini aktardı. Söyleşi sonunda Kortay'a yapılan doğum günü sürprizi, renkli anlara sahne oldu.

Avrupa'nın en büyük özel tiyatrosu olma unvanına sahip Sahne Tozu Tiyatrosu tarafından, usta tiyatrocu Göksel Kortay'ın katıldığı bir söyleşi gerçekleştirildi. Konak ilçesinde bulunan Sahne Tozu Tiyatrosu Göksel Kortay Sahnesi'nde düzenlenen söyleşide Göksel Kortay, tiyatrocu adayı öğrencilerle bir araya geldi. Etkinlikte, öğrencilerin sektöre dair sorularını yanıtlayan usta tiyatrocu, kendi deneyimlerini de öğrencilerle paylaştı. Ayrıca Göksel Kortay'ın dublörü olarak sahneye çıkan ve usta oyuncunun taklidini yapan oyuncu Gürcan Dağdelen de söyleşide renkli görüntüler oluşturdu.

Göksel Kortay Sahnesi'nde doğum günü sürprizi

Öte yandan söyleşinin sonunda, geçtiğimiz günlerde 86'ıncı yaşına giren Göksel Kortay'a doğum günü sürprizi yapıldı. Söyleşinin devam ettiği sırada sahneye pasta ile giren oyuncular, Göksel Kortaya şaşkınlık dolu anlar yaşattı. O anları alkışlarla karşılayan Kortay, dilek dileyip öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekildi.

"Türk Tiyatrosu'na emek verecek oyuncuların yetişeceğine inanıyorum"

Kendi adının verildiği sahnede tiyatro oyuncularının yetişmesinin çok güzel bir duygu olduğundan bahseden Göksel Kortay, "Çok sevdiğim İzmir'de adıma bir sahne olmasından büyük onur duyuyorum. Bunu da Sahne Tozu Tiyatrosu'nun kurucusu ve Genel Sanat Yönetmeni Çağlar İşgören'e borçluyum. Çok duygulanıyorum. Buradan Türk Tiyatrosu'na çok büyük emek verecek, önemli işler yapacak birçok tiyatrocunun yetişeceğine inanıyorum. Aslında yetişti de. Onların çoğu şu an sahnelerde profesyonel olarak çalışıyor. Arkalarından gelenler de ileriki yıllarda çok daha özgüvenli bir şekilde tiyatro dünyasına adım atacaklardır" diye konuştu.

"Asla vazgeçmedim, öğrencilerime de bunu söylüyorum"

Ömrünün 62 yılını sahnede geçirdiğinden bahseden Kortay, "Pandeminin ilk dönemlerinde bile sahneye çıktım. 10 yıldır oynadığımız bir oyunumuz vardı. İlk başta düşünmedim ama sonra pandemi uzayınca sahneden çekildim. Pandemiden çok korktum. Ancak oyun hala devam ediyor. 61 yıl acısıyla, tatlısıyla, hüznüyle geçti. Elbette sıkıldığım zamanlar da oldu ama asla vazgeçmedim. Öğrencilerime de asla vazgeçmemelerini söylüyorum. Bunun karşılığını elbette görecekler. Tiyatroda vazgeçmek diye bir şey yok. Çünkü bu bir aşk, bir sevda. Bütün tiyatrocular da 'Biz sahnede ölmek isteriz' derler. Benimki de öyle bir şey. Şimdi yeni projemize hazırlanıyoruz. Bu yaşta hala sahnede olabilmek, bu şansı yakalamış olmak müthiş bir mutluluk" ifadelerine yer verdi.

Tiyatronun en güzel zamanlarında yaşadıklarını anlatan Kortay, şunları kaydetti:

"Bizim zamanımızda seyirci orta yaşlardaydı. Fakat şuan çıkan seyircinin çoğu genç yaşlarda. Bu da çok sevindirici bir durum. Çünkü bu seyirci yetişiyor, tiyatroya ilgi devam ediyor demektir. Tarih boyunca da böyle olmuştur. En zor zamanlarda, savaşlarda, hayatın durduğu, her şeyin mahvolduğu anlarda bile tiyatro hep devam etmiştir. Sığınaklarda bile oyunlar oynanmıştır."

"Göksel Kortay'ın elinde büyüdük"

Sahne Tozu Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Çağlar İşgören ise "Benim için gerçekten çok tarihi bir an. Daha önce benzer duygular yaşadım ama bu seferki çok önemli. Çünkü biz Göksel Kortay'ın elinde büyüdük. Tiyatroyu kendisinden öğrendik. Şu an kendisiyle birlikte yan yana durmak büyük bir heyecan. Kendi ustamla çalışmak, hala onun çırağı olduğumu hissetmek kadar onur verici bir şey yok. Birlikte bir şey üretirken her adımda, her dakikada bir şey öğreniyorum. Bu heyecan paha biçilemez. Çıkacak olan ürün halk ve insanlar için. Sahne Tozu Tiyatrosu olarak birlikte, halkın çok beğeneceği; bugüne kadar belki de hiç böyle bir tadı ruhunda hissetmediği, kolay kolay hissedemeyeceği bir eserle yer alacağız. Bu da bizi gerçekten çok heyecanlandırıyor" cümlelerine yer verdi.

"Tiyatroyu gönülden yapsınlar"

Tiyatroda 20 yılı geride bıraktıklarından bahseden İşgören, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yıllar önce, Sahne Tozu Tiyatrosu'nun cep tiyatrosu olarak ilk adımları Haldun Dormen ile birlikte atıldı. Umuyorum ki tiyatroyu seven insanlara da böyle anlar nasip olur. Yeter ki tutkularından vazgeçmesinler, tiyatroyu gerçekten gönülden yapsınlar. Tiyatro da zor bir sanat; dirayet, sabır ve inanç istiyor. Aynı zamanda yalnızlığın da sanatı. Ama biz o yalnızlığı birlikte yok edeceğiz.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Göksel Kortay’a Doğum Günü Sürprizi - Son Dakika

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