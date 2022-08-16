Gölalan Şelalesi'nin üstünden atlayan gençler yürekleri ağza getirdi

Doğa ve adrenalin tutkunlarının değişmez adresi Gölalan Şelalesi

SAMSUN - Samsun'un Canik ilçesinde bulunan Gölalan Şelalesi, doğa tutkunlarının akınına uğruyor. Doğaseverler eşsiz manzaranın tadını çıkartırken, adrenalin tutkunları ise 10 metre yüksekliğindeki şelaleden kayarak, heyecan dolu anlar yaşıyorlar.

Canik ilçesine 18 kilometre uzaklıktaki Gölalan Şelalesi, ziyaretçilerine görsel şölenin yanı sıra doğa yürüyüşü, dağcılık, piknik ve foto safari gibi pek çok imkan sunuyor. Doğa tutkunu vatandaşlar özellikle hafta sonu cumartesi ve pazar günleri şelaleye büyük ilgi gösteriyor. Şelalenin yakında uzun araba kuyrukları oluşuyor. Bazı vatandaşlar şelale yakında ormanın içerisinde piknik yapmayı tercih ederken, bazı vatandaşlar yürüyüş yapıyor bazı vatandaşlar da şelalenin altındaki göle girerek buz gibi suda serinliyor.

Gölalan Şelalesi'nin tepesine çıkan gençler ise yürekleri ağza getiriyor. 10 metrelik tepeye tırmanan gençler, şelalenin bulunduğu kayalıktan kayarak suya atlıyorlar. Bu heyecanlı anlar alandakileri korkuturken, atlayan gençlere ise zevk veriyor.

Şelale hafta sonu ve özellikle pazar günleri vatandaşların yoğun ilgisine uğruyor.