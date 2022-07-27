Kaya mezarlarında ayrıca kültür varlığı olarak sağlam durumda 3 ağırşak ve kırılmış durumda gözyaşı şişelerine rastlandığı bildirildi.

Gölbaşı ilçesinde kaçak kazı alanında yapılan incelemede, bin 600 yıllık olduğu değerlendirilen 27 insan iskeletine ulaşıldı.

Kaynak: AA

Hisarcık, Gölbaşı, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika › Kültür Sanat › Adıyaman'da bin 600 yıllık 27 iskelet bulundu - Son Dakika

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