Gölbaşılı çocuklar, sinema filmi izledi - Son Dakika
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Gölbaşılı çocuklar, sinema filmi izledi

15.06.2022 16:06
Gölbaşılı çocuklar, sinema filmi izledi

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde belediyenin organizasyonuyla 700 çocuk, sinemada "Afacanlar: İş Başa Düştü" filmini izledi.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde belediyenin organizasyonuyla 700 çocuk, sinemada "Afacanlar: İş Başa Düştü" filmini izledi.

Gölbaşı Belediyesi organizasyonuyla çocuklar, Ankara'daki özel bir sinema salonuna götürüldü.

Çocuklar, Enes Ateş'in yönettiği "Afacanlar: İş Başa Düştü" filmini izledi.

Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, karne haftasında çocuklara hediye vermek istediklerini belirterek, "Öğrencilerimizi bütün yıl gösterdikleri gayret ve çaba için tebrik ediyorum. Türk gencine yakışır bir şekilde yetişen Gölbaşılı çocuklarımızın her daim yanındayız." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Gölbaşı Belediyesi, Enes Ateş, Ankara, Çocuk, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Gölbaşılı çocuklar, sinema filmi izledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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