Belediye Başkanı Ramazan Şimşek , karne haftasında çocuklara hediye vermek istediklerini belirterek, "Öğrencilerimizi bütün yıl gösterdikleri gayret ve çaba için tebrik ediyorum. Türk gencine yakışır bir şekilde yetişen Gölbaşılı çocuklarımızın her daim yanındayız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Gölbaşı Belediyesi, Enes Ateş, Ankara, Çocuk, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika › Kültür Sanat › Gölbaşılı çocuklar, sinema filmi izledi - Son Dakika

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