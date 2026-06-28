Gölcük'te düzenlenen "16. Yaza Merhaba Şenliği" kapsamında sanatçı Resul Dindar konser verdi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Gölcük Belediyesi iş birliğiyle Kavaklı Sahili'nde gerçekleştirilen etkinliğe, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Alanı tamamen dolduran binlerce vatandaş, Resul Dindar'ın seslendirdiği Karadeniz şarkılarıyla coşkulu anlar yaşadı. Sevilen eserlerini alanı dolduran kalabalıkla tek bir ağızdan seslendiren Dindar, sahne performansıyla beğeni topladı.
Konserin dikkat çeken anlarından birinde ise Dindar, cep telefonuyla bazı sanatçı dostlarını arayarak konser alanındaki binlerce kişiyle canlı düet yapmalarını sağladı.
Şampiyon Gölcükspor forması hediye edildi
Etkinliğin başlangıcında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş ile birlikte sahneye çıkarak alanı dolduran vatandaşları selamlayan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, ünlü sanatçıya TFF 3. Lig'e yükselme başarısı gösteren Gölcükspor'un formasını takdim etti. - KOCAELİ
Son Dakika › Kültür Sanat › Resul Dindar hem sahneden indi hem de sürpriz düetler yaptı - Son Dakika
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