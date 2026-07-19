Ordu'da, Geleneksel Gölköy Uluvahta Yayla Festivali gerçekleştirildi.
İlçenin 1500 rakımlı Uluvahta Yaylası'nda düzenlenen festival, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.
Gölköy Belediye Başkanı Fikri Uludağ, yaptığı konuşmada, festivale katılanlara iyi eğlenceler diledi.
Etkinlikte Selçuk Balcı, Aylin Demir ve Eylem Aydın konser verdi.
Festivale katılanlar, sanatçıların seslendirdiği şarkılar eşliğinde doyasıya eğlendi.
Son Dakika › Kültür Sanat › Gölköy Yayla Festivali Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika
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