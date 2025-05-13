Gölyazı'da Kadın Kapitanlar Turizmde Parlıyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Gölyazı'da Kadın Kapitanlar Turizmde Parlıyor

Gölyazı'da kadınlar, kayık turlarıyla aile bütçesine katkıda bulunuyor ve turistlere hizmet veriyor.

13.05.2025 11:13
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Bursa'da antik adı "Apollonia ad Rhyndacum" olan Gölyazı Mahallesi'ne kıyısı bulunan Uluabat Gölü'nde turistlere kayık turu yaptıran kadınlar, aile bütçesine katkıda bulunuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Nilüfer Belediyesi öncülüğünde devam eden kazılarda ortaya çıkarılan buluntulara göre, yaklaşık 2 bin 600 yıl önce yaşamın başladığı Gölyazı, yurt içi ve dışından her yıl çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor.

Japon Seyahat Acentaları Birliğince (JATA) "Avrupa'nın en güzel 30 kasabası" arasında gösterilen, yağışların fazla olduğu dönemlerde göl suyunun yükselip evlerin önüne kadar gelmesiyle "Küçük Venedik" olarak nitelendirilen Gölyazı, eşsiz doğal güzelliğiyle ilgi çekiyor.

Gölün doğu ucunda, her evin kapısının göle açıldığı Gölyazı'da, yıllarca babaları veya eşleriyle balık avına çıkan kadınlar, son dönemde süsledikleri kayıklarla gölde turist gezdirerek para kazanıyor.

Antik Liman'dan turu başlatan Gölyazı Turizm Geliştirme Kooperatifi bünyesindeki 4 kadın, Simitçi Kalesi surlarının içinde kalan adanın etrafında dolaşıp 3-4 metre yüksekliğe ulaşan sazların arasına girerek turistlerin yabani ördekleri ve nilüfer çiçeklerini fotoğraflamasına imkan sağlıyor.

Gölde tur düzenleyen Serpil Çelik (43), AA muhabirine, oğlunun sağlık problemi nedeniyle gıda sektöründeki işini bıraktığını ve sağlığına kavuşmasının ardından aile ekonomisine destek olmak için eşinin yerine kayık turlarına başladığını söyledi.

Çelik, küçük yaşlardan itibaren köyde sandallara bindiği için işe başladığında eksiklik duymadıklarını anlattı.

Köyde herkesin birbirine destek olduğunu vurgulayan Çelik, sözlerine şöyle devam etti:

"Kayık turu yaparken arkadaşlarımızdan, abilerimizden, kardeşlerimizden destek gördüğümüz için herhangi bir zorluk çekmiyoruz. Bayan kaptanlarla yolculuk yapmak isteyenler oluyor ama özellikle hemcinslerimizde birazcık tedirginlik oluyor. 'Siz misiniz kaptan?' diye genelde araçlarda erkek şoför daha yaygın olduğu için tekne turunda kadınları gördüklerinde şaşkınlık yaşıyorlar ama daha sonra gerçekten çok memnun kalıyorlar."

Çelik, eşinin de kayıkla turist gezdirdiğini belirterek, "Sevdiğim iş olduğu için ben de kooperatiften bir üyelik aldım. Eşim de bu konuda bana destek verdi. Şimdi ikimiz de gölde kayıklarla turist gezdiriyoruz. Gelen misafirlerimize ilk önce tekne turunu görsellerle anlatıyoruz. Hem sakin hem de doğal bir yer olduğu için insanlar gayet mutlu ayrılıyor." ifadesini kullandı.

"Tecrübeleri çocukluklarına dayanıyor"

Gölyazı Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Türker Torgay da kooperatifin 2017'de kurulduğunu ve 4'ü kadın olmak üzere 61 kaptanın görev aldığını söyledi.

Kooperatifin ilk yıllarında da kadınların kaptanlık yaptığını dile getiren Torgay, turistlerin, kadın kaptanları gördüklerinde şaşırdıklarını, özellikle kadın kaptanların kullandığı teknelere binmek isteyenlerin de olduğunu anlattı.

Torgay, kadınların çocukluktan itibaren kayıklara aşina olduğunu belirterek, "Buranın geçmişten gelen bir özelliği bu kadınların balıkçılık yapması. Tecrübeleri daha çocukluklarına dayanıyor, eşleriyle ya da babalarıyla beraber balıkçılık yapıyorlardı. Turizm geliştikçe bunlar da balıkçılığı bırakıp turizme yöneldiler ve bizle beraber devam ediyorlar. Biz de onlardan çok memnunuz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Gölyazı'da Kadın Kapitanlar Turizmde Parlıyor - Son Dakika

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