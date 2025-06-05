Gönüllü Ressamlar, Köy Okuluna Portrelerle Umut Oldu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Gönüllü Ressamlar, Köy Okuluna Portrelerle Umut Oldu

05.06.2025 11:30
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Gönüllü ressamlar, Sivas'taki köy okulundaki öğrencilere karakalem portreleri hediye etti.

Türkiye'nin çeşitli illerinden bir araya gelen gönüllü ressamlar, Sivas'ın Gürün ilçesindeki bir köy okulunda eğitim gören öğrencilerin karakalem portrelerini çizerek sürpriz yaptı.

"Resimlerle Çocuklara Umut Ol" projesi kapsamında gönüllü çizerler, Gürün ilçesine bağlı köy okulu olan Dudu Akdere-Eskihamal İlkokulu'nda okuyan öğrencilerin fotoğraflarını ailelerden izin alarak temin etti.

Daha sonra kömür tozu ve karakalem teknikleriyle hazırlanan portreler, özenle paketlenerek okula gönderildi.

Portreler, öğrencilerin ders için sınıfa geldikleri sabah sıralarına bırakıldı.

Öğrenciler, kendilerine ait portreleri gördüklerinde büyük sevinç yaşadı.

Amaç çocuklara değerli hissettirmek

Proje lideri Tülin Dumlu Kaygusuz, AA muhabirine, Türkiye'nin çeşitli illerinden farklı meslek gruplarına mensup gönüllü çizerlerin projede yer aldığını söyledi.

Projenin tamamen gönüllülük esasına dayalı yürütüldüğünü belirten Kaygusuz, şunları kaydetti:

"Bu yola Türkiye'nin dört bir yanından gelen çizer arkadaşlarımızla birlikte çıktık. Amacımız, oradaki çocuklara bir nebze de olsa moral ve motivasyon kazandırabilmekti. Çizimlerle onlara 'sizi önemsiyoruz, yalnız değilsiniz' demenin en sade ama en etkili yolu olduğunu düşündük. Her bir portre, bir çocuğa 'sen çok değerlisin' demenin sessiz ifadesi oldu."

Öğrencileri mutlu etmenin güzel bir duygu olduğunu anlatan Kaygusuz, şöyle devam etti:

"Amacımız, dezavantajlı bölgelerdeki çocuklarımızın hayatlarına küçük ama kalıcı bir iz bırakmak. Yüzlerindeki masum ve huzurlu gülümsemeleri çizgilere dökmek, gözlerindeki parıltıyı resimlerle geleceğe taşımak istiyoruz. Onlar için bu, sadece bir resim değil, aynı zamanda unutulmayacak bir hatıra, bizler içinse bir yüreğe dokunabilmenin en özel hali."

Kaygusuz, projenin farklı il ve ilçelerde devam edeceğini sözlerine ekledi.

"Eğitimciler için en büyük motivasyon kaynağı"

Dudu Akdere-Eskihamal İlkokulu Müdürü Hatice Aydın da projesinin okullarında gerçekleştirilmesinden büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

Projeye katkı sunan herkese teşekkür eden Aydın,"Çocuklarımızın yüzlerinde oluşan o saf, içten gülümsemeyi görmek tarif edilemez bir mutluluktu. Her bir portrede, öğrencilerimizin ruhuna dokunan bir samimiyet, bir emek vardı. Onların kendilerini böyle değerli hissetmeleri, biz eğitimciler için en büyük motivasyon kaynağı." şeklinde konuştu.

Öğretmenin gözyaşları

Sınıf Öğretmeni ve proje uygulayıcısı Nilay Bilgiç ise projeyi sosyal medyada gördüğünü ve öğrencileri için başvuru yaptığını söyledi.

Bilgiç, "Paketleri açarken gözyaşlarımı tutamadım. Çizimlerin her biri büyük bir özenle yapılmıştı. Çocuklar, resimlerini ilk gördüklerinde hem şaşırdılar hem de çok mutlu oldular. 'Bu ben miyim?' diye soranlar oldu. Sonra birbirlerinin resimlerini incelediler, bu da aralarındaki bağı güçlendirdi." diye konuştu.

Resimlerin velileri de sevindirdiğini belirten Bilgiç, "Bir velimizin gözleri doldu. Bu, çocukların hayatlarında unutulmaz bir anı olarak kalacak." dedi.

3. sınıf öğrencisi Elif Dalkılıç da resimleri beğendiğini ifade ederek, "Çizim o kadar güzeldi ki anneme hemen göstermek için eve koştum. Şimdi bu portreyi odamın duvarına asacağım." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Gönüllü Ressamlar, Köy Okuluna Portrelerle Umut Oldu - Son Dakika

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