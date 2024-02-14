Görele'de düşman işgalinden kurtuluş konseri düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Görele'de düşman işgalinden kurtuluş konseri düzenlendi

Görele\'de düşman işgalinden kurtuluş konseri düzenlendi

Giresun'un Görele ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü dolayısıyla Türk Halk Müziği konseri düzenlendi. Görele Belediyesi Musiki Cemiyeti tarafından Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde organize edilen konserde sanatseverler keyifli anlar yaşadı. Belediye Başkanı Ahmet Süleymanoğlu, konseri beğeniyle izlediklerini belirterek koro üyelerine teşekkür etti.

14.02.2024 10:33  Güncelleme: 10:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'un Görele ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü dolayısıyla Türk Halk Müziği konseri düzenlendi.

Sanatseverler, Görele Belediyesi Musiki Cemiyeti tarafından Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde organize edilen konserde keyifli anlar yaşadı.

Konseri beğeniyle izlediklerini belirten Belediye Başkanı Ahmet Süleymanoğlu, koro üyelerine teşekkür etti.

Kaynak: AA

Görele Belediyesi, Hasan Ali Yücel, Giresun, Kültür, Etkinlik, Müzik, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Görele'de düşman işgalinden kurtuluş konseri düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2024 12:11:21. #1.11#
SON DAKİKA: Görele'de düşman işgalinden kurtuluş konseri düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement