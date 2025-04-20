Görme Engelli Kadınlar Kur'an Öğreniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Görme Engelli Kadınlar Kur'an Öğreniyor

Nevşehir'deki kursa katılan görme engelli kadınlar, Braille alfabesiyle Kur'an-ı Kerim öğreniyor.

20.04.2025 11:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'de İl Müftülüğünce açılan kursa katılan görme engelli kadınlar, Braille alfabesiyle (kabartma yazıyla) Kur'an-ı Kerim'i öğrenmenin sevincini yaşıyor.

Yaklaşık 2 yıl önce müftülük binasında açılan kursa katılan görme engelli 5 kadın, Kur'an-ı Kerim okumak için eğitim almaya başladı.

Hazırlık sürecinde boncuk ve kabartmalı kağıt parçalarıyla eğitime hazırlanan kadınlar, okumaya geçtiklerinde ise Braille alfabesiyle hazırlanan özel Kur'an-ı Kerim'i kullandı.

Kursiyerler, öğrenme sürecinde çeşitli zorluklara rağmen kararlılıkla derslere devam ederken, eğitmenler bireysel ihtiyaçları dikkate alarak özel metotlarla destek veriyor.

Kur'an-ı Kerim öğreticisi Sümeyra Karadeniz, AA muhabirine, kursiyerlerin haftada 2 gün gerçekleştirilen eğitimlere özveriyle devam ettiklerini söyledi.

Elif-Ba eğitiminin görme engelliler için tamamlanma sürecinin yaklaşık 1 yıl olduğunu anlatan Karadeniz, şöyle konuştu:

"Görme gibi bir nimete sahipken dahi Kur'an-ı Kerim'i okumanın zorlukları var. Hiç görmeden parmaklarıyla Kur'an-ı Kerim okumak ise çok daha zor. Kursiyerlerimiz yaşları ilerlediği ve okuma yazma da bilmediklerinden zorluk çekebiliyorlar. Zorluklara rağmen azmi ve gayreti olan öğrencilerimiz Kur'an öğrenmeyi başarabiliyor. Buraya da mutlu olarak geliyor. Sadece Kur'an-ı Kerim okumak için değil, aynı zamanda sosyal bir ortam oluşturmuş oluyoruz çünkü görme engelli oldukları için evlerinden çıkıp sosyal ortamlara katılımları zor. Bazen parmaklarının hissetmeme durumu olduğunda ara vermeyi teklif ettiğim zaman devam etmek istiyorlar."

"Okumayı ve öğrenme duygusunu herkes yaşamalı"

Kursiyerlerden 42 yaşındaki Ayşe Türk de derslere katıldığında öğrenme sürecinin zorluklarına rağmen kendisini mutlu hissettiğini dile getirdi.

Sürecin zor olduğunu ama gayret etmekten vazgeçmediğini ifade eden Türk, "Öğrenmek için daha da çabalayacağım. Okumayı ve öğrenme duygusunu herkes yaşamalı. Evde boş vakit geçirmektense burada uğraşmak beni daha çok rahatlatıyor. Hocamız çaba göstermeseydi biz halen evde oturuyor olacaktık." diye konuştu.

Kursiyerlerden 26 yaşındaki Nazlı Zorlu ise harflere ilk dokunduğunda zorlandığını ancak aksatmadan devam ettiği eğitimlerle başarıya ulaştığını kaydetti.

Zorlu, "Kendimi çok mutlu hissediyorum. Kur'an-ı Kerim'i okuduğum an sanki dünyaların benim olduğunu hissediyorum." dedi.

24 yaşındaki Eda Zorlu da ailesinin ve hocasının çabalarıyla Kur'an-ı Kerim'e geçmek üzere olduğunu belirterek, "Kur'an-ı Kerim'e geçmeme az kaldı. 2 yıl önce boncuklarla ve tablet kabartma kağıtlarıyla başladım. Kendimi çok iyi hissediyorum. En büyük hayalim hafız olmak." ifadesini kullandı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Kültür Sanat, Engelliler, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Görme Engelli Kadınlar Kur'an Öğreniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki kamu kuruluşuna 1036 personel alınacak Birinde KPSS şartı da yok İki kamu kuruluşuna 1036 personel alınacak! Birinde KPSS şartı da yok
Kaza geçiren ünlü oyuncudan ilk görüntüler Kaza geçiren ünlü oyuncudan ilk görüntüler
Oyuncu Sevil Akdağ, fenomen arkadaşını bıçaklayarak öldürdü Oyuncu Sevil Akdağ, fenomen arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
Yenidoğan davasında intihar eden doktor hakkında kritik ihbar: Fırat Sarı tahdit etti Yenidoğan davasında intihar eden doktor hakkında kritik ihbar: Fırat Sarı tahdit etti
Fidan Gül’ün ifadesi ortalığı karıştırdı Tutuklu başkandan jet açıklama Fidan Gül'ün ifadesi ortalığı karıştırdı! Tutuklu başkandan jet açıklama
Bir il daha demiryoluna kavuşuyor Bir il daha demiryoluna kavuşuyor
Karsu anne oldu İşte bebeğine verdiği isim Karsu anne oldu! İşte bebeğine verdiği isim
Ekipler bile şaşırdı Çöp ev diye diye gittiler, karşılarına 3 dil bilen pilot çıktı Ekipler bile şaşırdı! Çöp ev diye diye gittiler, karşılarına 3 dil bilen pilot çıktı
Eskişehir’de kayda alındı Sokak düğününde skandal görüntü Eskişehir'de kayda alındı! Sokak düğününde skandal görüntü
Fenerbahçe’de unutulan 11.5 milyon euroluk yıldız Fenerbahçe'de unutulan 11.5 milyon euroluk yıldız
Bakanlık bir markayı daha ifşa etti Satılması artık yasak Bakanlık bir markayı daha ifşa etti! Satılması artık yasak

21:00 Fenerbahçe, Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı Fenerbahçe, Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı
19:52 Kassam Tugayları, İsrail askerlerini pusuya düşürdü İşte saldırının görüntüleri Kassam Tugayları, İsrail askerlerini pusuya düşürdü! İşte saldırının görüntüleri
18:19 Trump yönetimi, Afrika kıtasından tamamen çekilmeye hazırlanıyor Trump yönetimi, Afrika kıtasından tamamen çekilmeye hazırlanıyor
17:17 Kardeşi Sırrı Süreyya Önder’in son durumunu açıkladı: Olumlu bir süreç devam ediyor Kardeşi Sırrı Süreyya Önder'in son durumunu açıkladı: Olumlu bir süreç devam ediyor
17:16 Annesini öldüren eski TBMM başkanvekilinin oğlu tutuklandı İşte ilk ifadesi Annesini öldüren eski TBMM başkanvekilinin oğlu tutuklandı! İşte ilk ifadesi
14:41 Prenses Charlotte, geçit töreninde kardeşi Prens Louis’i azarladı Prenses Charlotte, geçit töreninde kardeşi Prens Louis'i azarladı
14:36 Arda Güler son sırada Real Madrid’i karıştıracak liste açıklandı Arda Güler son sırada! Real Madrid'i karıştıracak liste açıklandı
14:35 Fenomen arkadaşını öldüren oyuncu Sevil Akdağ’ın ifadesi ortaya çıktı Fenomen arkadaşını öldüren oyuncu Sevil Akdağ'ın ifadesi ortaya çıktı
14:31 Trafik kazası geçiren Berk Atan’ın sağlık durumu hakkında yeni haber Trafik kazası geçiren Berk Atan'ın sağlık durumu hakkında yeni haber
14:17 Ünlü şarkıcı, sahnede şarkı söylediği sırada kustu Ünlü şarkıcı, sahnede şarkı söylediği sırada kustu
14:17 Özgür Özel mitinge traktörle geldi Özgür Özel mitinge traktörle geldi
13:57 Zirai don hangi ürünleri vurdu Bakan Yumaklı ’’İlk kez açıklıyorum’’ diyerek tek tek saydı Zirai don hangi ürünleri vurdu? Bakan Yumaklı ''İlk kez açıklıyorum'' diyerek tek tek saydı
13:54 Belgrad Ormanı’nda bulunan Ece Gürel’in kesin ölüm nedeni belli oldu Belgrad Ormanı'nda bulunan Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2025 21:20:18. #7.12#
SON DAKİKA: Görme Engelli Kadınlar Kur'an Öğreniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement