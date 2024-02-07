Grandani Hotel ve Ahmet Selçuk İlkan İmzasıyla Kars'ta Unutulmaz Bir Müzik Şöleni - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Grandani Hotel ve Ahmet Selçuk İlkan İmzasıyla Kars'ta Unutulmaz Bir Müzik Şöleni

Grandani Hotel ve Ahmet Selçuk İlkan İmzasıyla Kars\'ta Unutulmaz Bir Müzik Şöleni

Grandani Hotel, öğretmenler gününde gerçekleşen bir etkinlikte seslendirilen şarkıyı ve çekilen klibi dijital platformlarda yayınladı. Şarkı ve klip, Kars'ın tarihi ve doğal güzelliklerini içeren muhteşem bir görüntü sunuyor.

07.02.2024 14:49  Güncelleme: 14:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şarkı, öğretmenler gününde Grandani Hotel'de gerçekleşen bir etkinlikte ilk kez seslendirildi ve izleyicilerden büyük bir beğeni topladı. Ayrıca, şarkının klibi de Grandani Hotel'in sponsorluğunda çekilerek Kars'ın tarihi ve doğal güzelliklerini içeren muhteşem bir görüntüyle dijital platformlarda yayınlandı. Grandani Hotel Yönetimi, bu şarkı ve klip ile Karslılara ve Türkiye'ye bir armağan sunmayı amaçlıyor.

Grandani Hotel'den Kars'a Özel Müzik Şöleni

Sizin düşünceleriniz neler ?

Müzik, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Grandani Hotel ve Ahmet Selçuk İlkan İmzasıyla Kars'ta Unutulmaz Bir Müzik Şöleni - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2024 00:41:28. #1.11#
SON DAKİKA: Grandani Hotel ve Ahmet Selçuk İlkan İmzasıyla Kars'ta Unutulmaz Bir Müzik Şöleni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement