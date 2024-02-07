Grandani Hotel ve Ahmet Selçuk İlkan İmzasıyla Kars\'ta Unutulmaz Bir Müzik Şöleni

Kültür Sanat

Şarkı, öğretmenler gününde Grandani Hotel'de gerçekleşen bir etkinlikte ilk kez seslendirildi ve izleyicilerden büyük bir beğeni topladı. Ayrıca, şarkının klibi de Grandani Hotel'in sponsorluğunda çekilerek Kars'ın tarihi ve doğal güzelliklerini içeren muhteşem bir görüntüyle dijital platformlarda yayınlandı. Grandani Hotel Yönetimi, bu şarkı ve klip ile Karslılara ve Türkiye'ye bir armağan sunmayı amaçlıyor.