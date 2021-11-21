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Gribe karşı doğal antibiyotik: Şiveydiz - Son Dakika

Gribe karşı doğal antibiyotik: Şiveydiz

21.11.2021 11:16

Gribe karşı doğal antibiyotik: Şiveydiz Gaziantep'e has Şiveydiz şifa deposu Gaziantep'te soğuk havalarda gribal enfeksiyonlara karşı ilaç niyetine tüketilen Şiveydiz yemeği, içerisine konulan sebzelerden dolayı doğal antibiyotik deposu sayılıyor.

Gribe karşı doğal antibiyotik: Şiveydiz

Gaziantep'e has Şiveydiz şifa deposu

GAZİANTEP - Gaziantep'te soğuk havalarda gribal enfeksiyonlara karşı ilaç niyetine tüketilen Şiveydiz yemeği, içerisine konulan sebzelerden dolayı doğal antibiyotik deposu sayılıyor.

Zengin ve lezzetli mutfak kültürüyle öne çıkan Gaziantep'te sonbahar mevsiminin vazgeçilmez yemeklerinden olan Şiveydiz, sofralardaki yerini almaya başladı. Bir yandan eşsiz lezzetiyle yiyenleri mest eden Şiveydiz, diğer yandan içinde kullanılan sebzelerden dolayı doğal antibiyotik deposu. Şiveydiz, Gaziantep'te sonbahar mevsiminde gribal enfeksiyonların ilacı olarak sık sık tüketiliyor.

Yemeğin başlı başına antibiyotik olduğunu belirten Mutfak Sanatları Merkezi Şefi Cuma Kaplan, "Şiveydiz özellikle sonbahar ve kış aylarında tüketilen bir yemeğimizdir" dedi. Yemeğin inceliklerini ve faydasını anlatan Kaplan, Gazianteplilerin soğuk havalarda haftada en az bir öğün Şiveydiz tükettiğini söyledi.

"Şiveydiz doğal antibiyotiktir"

2017 yılından beridir unutulmaya yüz tutmuş yemekleri Mutfak Sanatları Merkezi'nde yaptıklarını aktaran Kaplan, bu yemeklerden birinin Şiveydiz olduğunu söyledi. Yemeğin soğan ve sarımsaktan yapıldığını ifade eden Kaplan, "İçindeki malzemelerden dolayı doğal antibiyotik olarak nitelendiriyoruz. Bu yemeğimizde nohut, et, sarımsak, soğan, el yapımı süzme yoğurt ve baharatlar var. Aynı zamanda Şiveydizin üstüne sadeyağ ve naneden sos yapıyoruz. Bu yemek başlı başına bir doğal antibiyotiktir. Özellikle sonbahara doğru tüketilir. Mutfak Sanatları Merkezi'nde mevsimine göre yemekler yaptığımız için şuanda en çok talep gören yemeklerimizden birisi. Şiveydize müşterilerimiz yoğun ilgi gösteriyor" ifadelerini kullandı.

"Haftada en az bir öğün tüketiliyor"

Kente gelen turistler ile bazı Gaziantepli vatandaşların Şiveydizi merakla karşıladığını paylaşan Kaplan, "Ancak yemeği yedikten sonra ve faydasını öğrendikten sonra hayran kalıyorlar. Yeni nesil bu yemeği pek bilmiyor. O nohudun, etin, sarımsağın, soğanın lezzetini tadanlar hayran kalıyor. Yemeği yiyenler evde yapabilmek için bizden tarifini istiyor. Gaziantep yemeklerimizin birçoğu başta gribal enfeksiyonlar olmak üzere birçok rahatsızlığa iyi gelmektedir. Doğal antibiyotik özelliği bulunan yemeklerimizden birisi de Şiveydizdir. Şiveydiz bahar aylarında yapıldığı ve zamanı çok kısa olduğu için Gaziantepliler haftada en az bir öğün tüketiyor" diye konuştu.

Gribe karşı doğal antibiyotik: Şiveydiz
Gribe karşı doğal antibiyotik: Şiveydiz
Gribe karşı doğal antibiyotik: Şiveydiz
Gribe karşı doğal antibiyotik: Şiveydiz

Gaziantep, Sonbahar, İlaç, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Gribe karşı doğal antibiyotik: Şiveydiz - Son Dakika


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