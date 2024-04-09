Gebze Ticaret Odasınca (GTO) Ramazan Bayramı arifesinde vatandaşlara bayram çöreği dağıtıldı.
Sadece bayram zamanlarında yapılan geleneksel lezzetlerden bayram çöreği, GTO personelince Gebze, Darıca ve Çayırova ilçelerinde vatandaşlara ikram edildi.
GTO Başkanı Abdurrahman Aslantaş, AA muhabirine, geleneksel lezzetleri her bayram öncesi dağıtarak unutulmasını engellemeye çalıştıklarını söyledi.
Bayram çöreğinin sadece arife günlerinde dağıtıldığına dikkati çeken Aslantaş, "Bilinirliği artırmak istiyoruz. Bunun için en doğru yöntemin bu olduğunu düşünüyoruz." dedi.
Son Dakika › Kültür Sanat › GTO, Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşlara bayram çöreği dağıttı - Son Dakika
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73 yaşındaki sinema oyuncusu Nuri Alço, Eskişehir Şehir Hastanesi Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi görüyor. Hastanenin Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Sungur, Alço'nun tedavi sürecinin devam ettiğini ve sağlık sorunlarının stabil seyrettiğini açıkladı. Alço'nun eşi Burcu Alço ise sağlık çalışanlarına teşekkür ederek dualarını eksik etmemelerini istedi.
Vince Gilligan tarafından yaratılan ve kült haline gelen Breaking Bad dizisi, birçok etkileyici sahne ve bölüme ev sahipliği yaptı. Dizinin 5. sezon 14. bölümü olan 'Ozymandias', ana karakter Walter White'ın (Bryan Cranston) hikayesindeki kritik bir dönemeç olarak değerlendiriliyor ve dizinin dramatik derinliğini ortaya koyuyor. Bu bölümde, Walter White, çöldeki bir çatışmadan hayatta kalmayı başarırken, bir yandan da eski ortağı Jesse'nin (Aaron Paul) acı bir kaderle yüzleştiğini öğrenir. Ozymandias, Breaking Bad dizisinin en dramatik ve trajik unsurlarını mükemmel bir şekilde harmanlayarak IMDb'de en yüksek puan alan bölüm olmayı başardı.
Osmanlı döneminde Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle onarılan ve günümüze kadar ulaşan tarihi Ardahan Kalesi, Ramazan Bayramı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. Kentin sembolü olan kale ve çevresindeki tarihi yapılar bayram öncesi temizlik ve düzenleme çalışmalarıyla yenilenmiştir. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Ardahan Kalesi'ni turizme kazandırmak için çalışmalarını sürdürmektedir. İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Dede, kaleye olan ilginin her geçen gün arttığını ve bu bayramda yaklaşık 2 bin kişinin ziyaretini beklediklerini belirtmiştir. Ardahan Kalesi'nin çevre düzenlemesi ve temizliği yapılarak bayrama hazır hale getirilmiştir. Ardahan turizmine önemli bir katkı sunacak olan bu çalışmalarla tarihi kale daha geniş kitlelere ulaşacaktır.
Samsun'da bir araya gelen kadınlar, Ramazan Bayramı'nda tüketmek amacıyla yöresel lezzet Çarşamba kıvratması yaptı. Çarşamba kıvratması, Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odasının girişimiyle Türk Patent ve Marka Kurumunca 2021 yılında coğrafi işaretli ürün olarak tescillendi. Yoğurt, sıvı yağ, su, yumurta, karbonat ve buğday unuyla yoğrulan hamurun arasına yörede yetiştirilen fındık ve ceviz ile şekerin konulmasının ardından kendine özgü şekli verilerek pişirilen Çarşamba kıvratması, özel günlerde ilgi görüyor. Çarşamba kıvratması, yörede kadınlar tarafından imece usulüyle de yapılarak iftar ve bayramlarda tüketiliyor. Çınarlık Yalı Mahallesi'nde de kadınlar, Ramazan Bayramı'nda tercih edilen Çarşamba kıvratması hazırladı. Bir evde bir araya gelen kadınların bazıları hamuru yoğururken, bazıları hamurdan yufka açtı, diğerleri de kıvratmaya özgü şekli verdi. Bayram öncesinde misafirleri için kıvratma hazırlığı yapanlardan Züleyha İleri, AA muhabirine, her bayram 3-4 kadının bir araya gelerek bayram hazırlığı yaptıklarını belirterek, 'Bu geleneksel lezzet, Çarşamba'nın kültürel mirası olarak bayram sofralarında yerini almaya devam ediyor.' dedi.
Dünyaca ünlü BN Team Orkestrası, ünlü müzisyen Toygar Işıklı'nın Kara Sevda bestesini çaldı. Grubun performansı alkış toplarken Işıklı'dan da yorum gecikmedi.
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