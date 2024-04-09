GTO, Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşlara bayram çöreği dağıttı - Son Dakika
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Kültür Sanat

GTO, Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşlara bayram çöreği dağıttı

GTO, Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşlara bayram çöreği dağıttı

Gebze Ticaret Odası (GTO) tarafından Ramazan Bayramı arifesinde Gebze, Darıca ve Çayırova ilçelerinde vatandaşlara bayram çöreği ikram edildi. GTO Başkanı Abdurrahman Aslantaş, geleneksel lezzetleri unutulmaması için her bayram öncesi bu tür dağıtımların yapıldığını belirtti. Bayram çöreğinin sadece arife günlerinde dağıtıldığına dikkat çeken Aslantaş, bunun bilinirliği artırmak için en doğru yöntem olduğunu ifade etti.

09.04.2024 14:59  Güncelleme: 15:00
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Gebze Ticaret Odasınca (GTO) Ramazan Bayramı arifesinde vatandaşlara bayram çöreği dağıtıldı.

Sadece bayram zamanlarında yapılan geleneksel lezzetlerden bayram çöreği, GTO personelince Gebze, Darıca ve Çayırova ilçelerinde vatandaşlara ikram edildi.

GTO Başkanı Abdurrahman Aslantaş, AA muhabirine, geleneksel lezzetleri her bayram öncesi dağıtarak unutulmasını engellemeye çalıştıklarını söyledi.

Bayram çöreğinin sadece arife günlerinde dağıtıldığına dikkati çeken Aslantaş, "Bilinirliği artırmak istiyoruz. Bunun için en doğru yöntemin bu olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat GTO, Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşlara bayram çöreği dağıttı - Son Dakika

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