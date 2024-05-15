GTÜ'de düzenlenen Kozadan Kelebeğe Engelsiz Gençlik Festivali - Son Dakika
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Kültür Sanat

GTÜ'de düzenlenen Kozadan Kelebeğe Engelsiz Gençlik Festivali

GTÜ\'de düzenlenen Kozadan Kelebeğe Engelsiz Gençlik Festivali

Gebze Teknik Üniversitesi'nde (GTÜ) düzenlenen Kozadan Kelebeğe Engelsiz Gençlik Festivali'nde özel bireyler yeteneklerini sergiledi. Dans, müzik gösterileri, enstrüman performansları ve sportif faaliyetlerin yanı sıra Filistin'de yaşayan çocuklar için sunumlar gerçekleştirildi. GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, festivalin düzenlenmesinden mutlu olduklarını belirterek, hem üniversitede hem de toplumda engelli bireylere karşı farkındalığı artırmayı amaçladıklarını söyledi.

15.05.2024 17:43
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Gebze Teknik Üniversitesinde (GTÜ) 7'incisi düzenlenen "Kozadan Kelebeğe Engelsiz Gençlik Festivali"nde özel bireyler yeteneklerini sergiledi.

Etkinlikte dans, müzik gösterileri, enstrüman performansları, sportif faaliyetleri ile Filistin'de yaşayan çocuklar için sunum gerçekleştirildi.

GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, gazetecilere, böyle bir festival düzenledikleri için mutlu olduklarını belirtti.

Üniversite olarak hem eğitimde hem de araştırmada her zaman Türkiye'nin ilk 5 üniversitesi arasında olduklarını söyleyen Mantar, "Yine dünyada bilinen bir üniversiteyiz. Genç bir üniversiteyiz ama kaliteli bir üniversiteyiz. Bu Türkiye'de ve dünyada üniversite bünyesinde yapılan ilk engelli festivali." ifadesini kullandı.

Mantar, amaçlarının hem üniversitede hem de toplumda engelli bireylere karşı farkındalığı artırmak olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat GTÜ'de düzenlenen Kozadan Kelebeğe Engelsiz Gençlik Festivali - Son Dakika

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