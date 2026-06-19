Güldüren İlkokulu'nda Yıl Sonu Sergisi - Son Dakika
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Güldüren İlkokulu'nda Yıl Sonu Sergisi

Güldüren İlkokulu\'nda Yıl Sonu Sergisi
19.06.2026 14:51
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Hisarcık'ta Güldüren İlkokulu ana sınıfının yıl sonu etkinliği büyük ilgiyle gerçekleşti.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Güldüren İlkokulu ana sınıfında yıl sonu sergisi ve gösteri programı yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Köy düğün salonunda düzenlenen programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Kilitçi, Şube Müdürü Caner Tevfik Tekin, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından konuşan ana sınıfı öğretmeni Hafize Zeybek Ağdacı, okul öncesi eğitimin çocukların hayata ilk adımlarını attıkları, hayal güçlerinin renkler ve oyunlarla geliştiği en özel dönemlerden biri olduğunu vurguladı.

Ağdacı, öğrencilerin bir yıl boyunca büyük heyecan, merak ve emekle hazırladıkları çalışmaların sergilenmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Program kapsamında minik öğrenciler "Hepimiz Bir Olunca" adlı müzikli ront gösterisini sahneledi. Etkinliklerde ayrıca çevre bilincini sanatla buluşturan geri dönüşüm defilesi, "Kara Sevda" temalı müzikli gösteri ile "Benim Terzim Öğretmenim" projesi kapsamında öğrencilerin kendi tasarımlarından oluşan defile büyük beğeni topladı.

Programın sonunda öğrencilerin yıl boyunca hazırladıkları el emeği çalışmaların yer aldığı yılsonu sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Sergi, öğrencilerin emeklerini ve hayal dünyalarını yansıtan renkli görüntülere sahne oldu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Güldüren İlkokulu'nda Yıl Sonu Sergisi - Son Dakika

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