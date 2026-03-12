Güllaçta Sağlıklı Alternatif: Hurma Suyu - Son Dakika
Güllaçta Sağlıklı Alternatif: Hurma Suyu

12.03.2026 11:36
İzmir Ekonomi Üniversitesi, geleneksel güllaç tatlısını hurma suyu ile daha sağlıklı hale getiriyor.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünde yürütülen çalışmada ramazanın geleneksel lezzeti olan güllaç rafine şeker yerine hurma suyuyla hazırlanıyor.

Mısır nişastası, gül suyu, süt ve şeker ile hazırlanan geleneksel Türk tatlısı güllaç, üniversitenin mutfağında hurma suyu ile farklı bir lezzetle sunuluyor.

Çekirdeği çıkarılan hurmalar önce küçük parçalara ayrılıyor ardından yumuşayıncaya kadar en az 30 dakika pişiriliyor. Yumuşayan hurma mutfak robotundan parçalandıktan sonra bir tülbent yardımıyla suyunu çıkarmak için süzülüyor. Elde edilen hurma suyu süt ve gül suyu ile karıştırılarak tepsiye kat kat koyulan güllaç yapraklarının üzerine dökülüyor.

Fındık, ceviz ve badem gibi iç malzemelerinin konulmasının ardından güllaç, servise hazır hale geliyor.

"Rafine şeker, glisemik indeksi oldukça yüksek bir ürün"

İEÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi Aypar Satı, AA muhabirine, güllaç ve hurmanın ramazanın vazgeçilmez iki geleneksel lezzeti olduğunu söyledi.

Güllacın genelde rafine şeker ile yapıldığını anlatan Satı, hurmanın ise magnezyum, potasyum, demir gibi mineralleri içermesi bakımından sağlığa oldukça yararlı olduğuna işaret etti.

Bu iki lezzeti birleştirmeye karar vererek çalışmaya başladıklarını dile getiren Satı, "Rafine şeker, glisemik indeksi oldukça yüksek bir ürün. Dolayısıyla tüketildiğinde kan şekerini birden yükseltecek ve birden düşürebilir. Güllaç için gerekli olan tadı hurma ile sağlamaya çalıştık. Hurma suyundan yapılan güllacı yiyenler ilginç buldular. Biraz daha tabii ki az tatlı, görseli biraz kahverengi gibi ancak lezzet olarak güllaç sevenleri oldukça tatmin ediyor. Çünkü Osmanlı mutfağında da aşçılar güllaç yaparken bal, pekmez gibi alternatif tatlandırıcıları kullanmıştır." diye konuştu.

Satı, hurma suyunun evde kolay bir şekilde yapıldığı için diğer sütlü tatlılarda da kullanılmasının sağlık için önemli olduğunu aktardı.

Öğrencilerine hurma suyu kullanılarak güllaç ve diğer sütlü tatlıların yapım aşamasını öğrettiğini anlatan Satı, "Öğrencilerimize aslında bu felsefeyi aşılamak istiyoruz. Yani klasik reçetelerden ya da bilinenden ziyade kendilerini geliştirmelerini reçetelerimizin daha sağlıklı, fonksiyonel versiyonlarını deneyerek ulaşmalarını istiyoruz. Hem sağlık açısından hem de beslenme açısından çok kıymetli." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Gastronomi, Kültür, Son Dakika

