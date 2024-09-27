Gümüşhane'de Benzersiz Zırh Restorasyonu Tamamlandı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Gümüşhane'de Benzersiz Zırh Restorasyonu Tamamlandı

Gümüşhane\'de Benzersiz Zırh Restorasyonu Tamamlandı

3 yıllık restorasyon sonrası, Satala Antik Kenti'nde bulunan 'Lorica Squamata' zırhı Gümüşhane'ye getirildi.

27.09.2024 21:09
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GÜMÜŞHANE Satala Antik Kenti kazılarında ortaya çıkan ve dünyada bilinen tek 'Lorica Squamata' modeli olan zırh, 3 yıl süren titiz bir restorasyon sürecinin ardından evi olan Gümüşhane'ye getirildi. Düzenlenen teslim töreninde konuşan AK Parti Gümüşhane Milletvekili Celalettin Köse, "Bu motivasyonla bu heyecanla bugün burada önemli bir işe imza atılıyor" dedi.

Gümüşhane'de bulunan Satala Antik Kenti'nde 2020 yılında yapılan kazılarda, antik Roma ordusu tarafından kullanılan bir tür pullu zırh olan 'Lorica Squamata' ortaya çıktı. Ankara Bölge Labaratuvarı ekiplerince araziden titizlikle kaldırılan zırh, gönderildiği Erzurum Restorasyon ve Konservasyon Bölge Labaratuvarı'nda restore edildi. Ekipler tarafından 3 yıl süren çalışma sonrası yeninden restore edilen bin 500 yıllık 'Lamellar' isimli zırh, Gümüşhane Müzesi'nde düzenlenen törenle teslim alındı. Törene, Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, AK Parti Gümüşhane Milletvekili Celallettin Köse, Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer ve kurum amirleri ile tarih severler katıldı.

Bin 500 yıllık lejyoner zırhı olan 'Lamellar' zırhının restorasyonunun ardından Gümüşhane Müzesi'ne teslim töreninde konuşan Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, önemli medeniyetlerin yaşadığı topraklara sahip olan Gümüşhane'de bu kadar özellikli bir eserin bulunmuş olmasının Satala Antik Kenti'nde yapılacak kazıların ne kadar önemli olduğunu ve Gümüşhane'ye kazandıracağı tarihi değerlerin ne kadar büyük olduğunu göstermesi bakımından da son derece önemli olduğunu söyledi. Yetkililerden teslim alınan zırh, Satala Antik Kenti'nden çıkartılan Urartu dönemine ait, üzerinde baş tanrı Haldi ile bitki ve hayvan sembollerinin yer aldığı savaşçılara ait bronz kemer ve taş figürler ile birlikte müzenin en değerli eserleri arasında ziyaretçilerin gösterimine sunulacak.

'GÜMÜŞHANE BİRÇOK MEDENİYETE EV SAHİPLİĞİ YAPMIŞ KADİM BİR ŞEHİR'

AK Parti Gümüşhane Milletvekili Celalettin Köse ise teslim töreninde yaptığı konuşmasında, "Bu motivasyonla bu heyecanla bugün burada önemli bir işe imza atılıyor. Dünyada tek olduğu bilinen, başka örneği olmadığı söylenen Bizans'ın askerlerine ait olan Zırh inşallah biraz sonra burada sergilenmeye hazır hale getirilecek. Gümüşhane birçok medeniyete ev sahipliği yapmış kadim bir şehir. ve ilimizin dört bir tarafında da turizm destinasyonları var, bizim amacımız, Sayın valimiz önderliğinde bu işin tüm paydaşlarıyla birlikte, birlik beraberlik ve kardeşlik içerisinde Gümüşhane'mizi bir adım daha öne çıkarmak. Bu yüzden de Gümüşhane'mizi geliştirmek için hep beraber çalışacağız" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Gümüşhane'de Benzersiz Zırh Restorasyonu Tamamlandı - Son Dakika

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