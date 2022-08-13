Gümüşhane'de çocuklar önce Kuran-ı Kerim eğitimi alıyor, sonra spora teşvik ediliyor - Son Dakika
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Gümüşhane'de çocuklar önce Kuran-ı Kerim eğitimi alıyor, sonra spora teşvik ediliyor

13.08.2022 09:26
Gümüşhane'de çocuklar önce Kuran-ı Kerim eğitimi alıyor, sonra spora teşvik ediliyor

Gümüşhane'de çocuklar önce Kuran-ı Kerim eğitimi alıyor, sonra spora teşvik ediliyor Gümüşhane'de Kuran Kursu öğrencileri, kursta hem Kur'an'ı Kerim öğreniyor hem de spor yaparak eğleniyorlar.

Gümüşhane'de çocuklar önce Kuran-ı Kerim eğitimi alıyor, sonra spora teşvik ediliyor

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de Kuran Kursu öğrencileri, kursta hem Kur'an'ı Kerim öğreniyor hem de spor yaparak eğleniyorlar.

Gümüşhane Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından kentte bulunan camilerde Kuran Kursu'na giden öğrenciler sporla buluşturuluyor. Etkinlik çerçevesinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde görevli antrenörler tarafından spor salonunda çocuklara futbol, basketbol, voleybol, masa sporları gibi birçok branşta eğitim veriliyor. Haftanın belirli bir gününde camilerde bulunan görevliler tarafından spor salonlarına götürülen çocukların hem fiziksel gelişimleri sağlanıyor hem yetenekli olanlar spora kazandırılıyor. Haftanın geri kalan günlerinde Kuran-ı Kerim eğitimi alan çocuklar ise etkinlikten memnun olduklarını ifade ederek, kurslara devam etmek istediklerini ifade ediyor.

"Bu aktiviteler çocuklarımızı kursumuza katılma noktasında teşvik ediyor"

Bu tür aktivitelerin çocukların sosyal gelişimi için de önemli olduğunu söyleyen Gümüşhane Lütfü Doğan Cami görevlisi, "Yaz kursu öğrencilerimizle haftada bir gün cuma günleri sportif etkinlikler yapıyoruz. Hocalar eşliğinde kişisel gelişimlerini biraz daha geliştirmek, artırmak amacıyla ve çocukların sosyal bir aktivite yapması maksadıyla burada bulunuyoruz. Haftanın diğer günleri ders faaliyetlerimize devam ediyoruz. Çocuklarımız burada uzun süren bir aradan sonra kursa başlamış olmaları bizi ve çocukları sevindirdi. Uzun süredir bir özlem var içimizde bu nedenle yoğunluk var. Bu aktivitelerde çocuklarımızı kursumuza katılma noktasında teşvik etmekte. 3 görevliyiz, öğrencilerimiz 15-20 kişilik sınıflardan oluşuyor. Toplamda 50 öğrencimiz var. Kız çocukları için de hocalarımız ve ayrı sınıflarımız var. Bunlar da diğer hocalarımızla faaliyet içerisinde bulunuyorlar" dedi.

"Çocuklarımızdan yetenekli olanları branşlarına göre yönlendirmeye çalışıyoruz"

Etkinlikte yetenekli çocukların da değerlendirmeye alındığını ifade eden Gümüşhane Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nde görevli Badminton antrenörü Hasan Hüseyin Boşnak," Burada Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak yaz spor okullarımızı, yaz kuran kurslarımız ile buluşturuyoruz haftada 1 gün. Bu bizim için çok güzel oluyor, çok mutluluk verici. Etkinliğimizin içerisinde koordinasyon çalışmaları futbola yönelik şut çalışmalarımız, basketbol atışlarımız ve voleybol çalışmalarımız oluyor ve çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Hem çocuklarla buluşmuş oluyoruz, sporun her alanda herkes için olduğunun bilincini vermeye çalışıyoruz. Biz buradaki etkinliklerle bu çocuklarımızın içerisinden yetenekli olanları kendi branşlarına göre yönlendirmeye çalışıyoruz. Bu yönden de bizim için çok iyi oluyor çünkü kolay ulaşılabilirlik açısından sporcu yetiştirmede bize yardımcı olmuş oluyor" şeklinde konuştu.

"Burada antrenman yapmak güzel beni iyi motive ediyor"

Antrenörlerin ve cami görevlilerin kendileriyle ilgilendiğini belirten 12 yaşındaki Erdem Obak " Trabzon'da yaşıyoruz ben burada Kuran kurslarına geliyorum. Haftada 1-2 defa spor salonuna geliyoruz. Buradaki hocalarımız bizimle çok ilgileniyor, cami hocalarımız da öyle. Burada antrenman yapmak güzel beni iyi motive ediyor. Ben böyle daha mutlu oluyorum" derken, 7 yaşındaki Muhammet Yusuf Yağcı da "Yaz tatilinde kitap okuyorum, misafirliğe gidiyorum, camiye geliyorum. Camide hocamız bizi bir gün bizi spor kursuna getiriyor. Orada hocalarla antrenman yapıyoruz. Antrenmandan önce ısınma çalışmaları yapıyoruz" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Kuran-ı Kerim, Gümüşhane, basketbol, gençlik, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Gümüşhane'de çocuklar önce Kuran-ı Kerim eğitimi alıyor, sonra spora teşvik ediliyor - Son Dakika

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