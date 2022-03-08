GÜMÜŞHANE - Köprü ayağında mahsur kalan kedi kurtarıldı - Son Dakika

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde köprünün ayağında mahsur kalan kediyi belediye ekipleri kepçe yardımıyla kurtardı.

İlçe merkezinden geçen Harşit Çayı'nın üzerindeki tarihi Harşit Köprüsü'nün ayağında bir kedi olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu belediye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen belediye görevlisi, iş makinesiyle çayın içerisine girerek, köprünün ayağına ulaştı.

Belediye personelinin kucağında dere kenarına çıkarılan kedi, veteriner hekimin muayenesinin ardından sokağa bırakıldı.