Gümüşhane'deki Altınpınar Limni Gölü, Ziyaretçilere Görsel Şölen Sunuyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Gümüşhane'deki Altınpınar Limni Gölü, Ziyaretçilere Görsel Şölen Sunuyor

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde bulunan Altınpınar Limni Gölü, çevresindeki sarıçam ormanlarıyla birlikte ziyaretçilere görsel bir şölen sunuyor. Gölde bulunan çok sayıda ördek, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Altınpınar köyü sakinlerinden Serkan Polat, gölün mayıs ve haziran aylarında en güzel günlerini yaşadığını ve yaban ördeklerinin bu dönemde gölde görülmeye başladığını belirtti.

15.06.2024 16:55
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Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki Altınpınar Limni Gölü, ziyaretçilere görsel şölen sunuyor.

Kent merkezine 37, Torul ilçesine 15 kilometre uzaklıkta, çevresindeki sarıçam ormanları ile dikkati çeken gölde, yılın bu döneminde çok sayıda ördek bulunuyor.

Altınpınar köyü sakinlerinden Serkan Polat, AA muhabirine, köyleriyle aynı adı taşıyan gölü yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiğini söyledi.

Polat, Altınpınar Limni Gölü'nün birçok canlının da yaşam alanı olduğunu belirterek, "Mayıs, haziran aylarında en güzel günlerini geçiriyor. Yaban ördekleri mayıs, haziran aylarında gölde gözükmeye başlıyor. Havalar soğuyunca da göç ediyorlar. Her yıl düzenli olarak bu mevsimde görmek mümkün. Biz de onları görmeye geldik." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Gümüşhane'deki Altınpınar Limni Gölü, Ziyaretçilere Görsel Şölen Sunuyor - Son Dakika

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