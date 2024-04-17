Gümüşhane Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri uygulamalı eğitim alıyor

Kültür Sanat

Gümüşhane Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri teorik eğitimin yanı sıra okulun uygulama mutfağında Türk ve dünya mutfağına ait yemekleri öğreniyor.

Bölümdeki 135 öğrenciye lisans eğitimleri sırasında en temelden en ileri seviyeye kadar yemek sanatının incelikleri öğretiliyor, iş hayatında ihtiyaç duyacakları iletişim ve yönetim becerileri kazandırılıyor.

Öğrenciler, 2022'de hizmete giren uygulama mutfağında yöresel lezzetlerden dünya mutfağına kadar birçok lezzeti uygulamalı öğreniyor.

Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Beyza Öztürk Sarıkaya, AA muhabirine, bölümün bu yıl ilk mezunlarını vereceğini söyledi.

Sarıkaya, öğrencilerin aldıkları uygulama ve teorik derslerin yanı sıra mesleki tecrübelerini geliştirmek için birçok etkinliğe katıldıklarını belirtti.

Öğrencilerin geçen yıl Antalya'da düzenlenen uluslararası gıda ve yiyecek fuarında "Mavi Vatan Balık" temalı üniversiteler arası yapılan yarışmada ikinci olduğunu ifade eden Sarıkaya, yine aynı yıl organize edilen Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri Yarışması'nda 4 kategoride 3 altın, 1 de gümüş madalya kazandıklarını aktardı.

Öğretim Görevlisi Rıfat Pir, "Hem endüstriyel mutfak piyasasında çalışabilecek, yemek fotoğrafçılığı, yemek araştırmacılığı, otel yiyecek içecek işletme yöneticiliği yapabilecek tarzda bir eğitim veriyoruz. Aşçılık sadece işimizin parçası." dedi.

Öğrencilerden Emincan Genç, mesleğinde ilerlemek istediğini, bunun için de çok çalıştığını anlattı.