Gümüşhane Üniversitesi Müzik Kulübü, Süleymaniye'de sonbahar dinletisi sundu - Son Dakika
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Gümüşhane Üniversitesi Müzik Kulübü, Süleymaniye'de sonbahar dinletisi sundu

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Gümüşhane Üniversitesi Müzik Kulübü, Süleymaniye\'de sonbahar dinletisi sundu
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Gümüşhane Üniversitesi Müzik Kulübü öğrencileri, tarihi Süleymaniye Mahallesi'nde sonbaharın sarı, turuncu ve kızıl tonları eşliğinde müzik dinletisi düzenledi. Tarihi yapılar arasında yankılanan ezgiler, müziği sonbahar atmosferiyle buluşturma hedefini yansıttı.

Gümüşhane Üniversitesi Müzik Kulübü öğrencileri, tarihi Süleymaniye Mahallesi'nin sonbaharda sarı, turuncu ve kızıl tonlara bürünen manzarasına düzenledikleri müzik dinletisiyle eşlik etti.

Köprü, han, cami ve kilise gibi tarihi yapıların bulunduğu mahallede gerçekleştirilen dinletide öğrenciler, sonbaharın renk cümbüşü arasında müzik ziyafeti sundu.

Ağaçların sarı, turuncu ve kızıl tonlara bürünen yapraklarıyla bütünleşen ezgiler, tarihi yapıların arasında yankılandı.

Gümüşhane Üniversitesi Müzik Kulübü Başkanı ve Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü 3. sınıf öğrencisi Emine Bilge Tosun, AA muhabirine, müziğe ilgi duyan ve yetenekli öğrencileri bir araya getiren bir topluluk olduklarını söyledi.

Kulüp bünyesinde canlı ve akustik konserlerin yanı sıra müzikal film izleme ve albüm dinleme etkinlikleri düzenlediklerini belirten Tosun, bu çalışmalarla öğrencilerin farklı müzik türlerini tanımalarına ve ilgi duydukları alanlarda kendilerini geliştirmelerine katkı sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.

Tosun, sonbaharın atmosferini müzikle buluşturmak istediklerini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün Gümüşhane'nin sonbahar atmosferini müzikle birleştirmek istedik. Tarihi Süleymaniye Mahallesi'nin de bu atmosfere katkı sağlamasını amaçladık. Sonbahara veda ederken arkadaşlarımızla müzikal bir dinleti gerçekleştirdik. Mahallenin tarihi dokusu ile sonbaharın renklerinin birleşmesiyle ortaya çıkan atmosfer bizi gerçekten büyüledi."

Gümüşhane'nin farklı doğal güzelliklerinde de benzer etkinlikler düzenleyerek müziği doğayla buluşturmak istediklerini belirten Tosun, kendilerine destek veren Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oktay Yıldız ile kulüp danışmanı Öğretim Görevlisi Serkan Toksoy'a teşekkür etti.

Kulüp üyesi ve Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü 4. sınıf öğrencisi Teoman Karakülah da sonbaharın kendilerinde uyandırdığı duyguları müzik aracılığıyla doğaya yansıtmak istediklerini kaydetti.

Kaynak: AA
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