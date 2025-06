Guns N' Roses İstanbul'da Büyüledi

Dünyaca ünlü rock grubu Guns N'Roses, Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda müzikseverlerle buluştu.

Hayranlarının büyük ilgi gösterdiği grup, konsere "Welcome to the Jungle" eseriyle başladı. Topluluk, daha sonra "Bad Obsession", "Mr. Brownstone", "Chinese Democracy", "Live and Let Die", "Perhaps", "You Could be Mine" ve "Knockin' on Heaven's Door" adlı eserlerin de aralarında olduğu bir repertuvarı seslendirdi.

Topluluk, etkinlik öncesinde olduğu gibi konserde de Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'yi andı. Solist Axl Rose, "Knockin' on Heaven's Door" eserini, sahneye fotoğrafı yansıtılan Minguzzi'ye adadıklarını ifade etti.

Ön grup olarak sahne alan Rival Sons grubunun solisti Jay Buchanan da İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği saldırılara işaret ederek, "Savaş elbette kötüdür fakat savaşta sadece askerler ölür, çocuklar öldüğünde bunun adı cinayettir." görüşünü paylaştı.

Konseri izlemeye gelenler arasında oyuncular Belçim Bilgin, Halit Ergenç, Elçin Sangu, Alper Saldıran, Nur Fettahoğlu, Mahir İpek, Ecem Özkaya, Alper Kul ile eşi Aylin Kontente ve Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz da yer aldı.