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22. Suçıktı Şiir Akşamları'nda şairler eserlerini seslendirdi - Son Dakika

22. Suçıktı Şiir Akşamları'nda şairler eserlerini seslendirdi

10.10.2021 15:59
22. Suçıktı Şiir Akşamları'nda şairler eserlerini seslendirdi

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde bu yıl 22'ncisi düzenlenen "Suçıktı Şiir Akşamları" etkinliğine katılan şairler, şiirlerini seslendirdi.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde bu yıl 22'ncisi düzenlenen "Suçıktı Şiir Akşamları" etkinliğine katılan şairler, şiirlerini seslendirdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Dursunbey Belediyesinin organize ettiği etkinlik, Suçıktı mevkisinde gerçekleştirildi.

Dursunbey Belediye Başkan Vekili Sadettin Aslan, programın açılışında yaptığı konuşmada, Şiir Akşamları'na bugüne kadar birbirinden değerli yüzlerce şairin katıldığını söyledi.

Etkinliğin 22'ncisinde de ülkenin değerli şairlerini konuk etmekten mutluluk duyduklarını belirten Arslan, "Ayrıca onur konuğumuz olan Bosna Hersek Milli Marşı yazarı kıymetli Cemaleddin Latiç'i aramızda görmekten onur duyuyoruz." dedi.

Daha sonra, Ahmet Kot, Ali Seyyah, Fatma Şengil Süzer, Hüseyin Akın, Hüseyin Atlansoy, Hüseyin Bektaş, İhsan Deniz, Kamil Uğurlu, Mehmet Aycı, Mehmet Narlı, Mehmet Fidancı, Meryem Kılıç, Mevlana İdris, Ömer Erinç, Ömer Yalçınova, Resul Tamgüç, Sema Ersöz, Serkan Türk, Sümeyra Yaman, Şafak Çelik, Talha Kuru, Vural Kaya, Yaşar Bedri Özdemir ve Zeynep Arkan gibi isimler şiirlerini sundu.

Gecenin sonunda sahneye çıkan Cemalettin Latiç de yazdığı mevlidi katılımcılara dinletti. Türkiye ve Bosna'nın kardeşliğinin 500 yıl öncesine dayandığını hatırlatan Latiç, iki ülke arasındaki güçlü bağların koparılamayacağını, Bosna Hersek'te okullarda yapılan anketlerde yüksek oranda öğrencilerin Türkçe dilini öğrenmek istediklerinin ortaya çıktığını ifade etti.

Programa, Dursunbey Kaymakamı Rahmi Bulut, çeşitli kurum ve kuruluşlardan yetkililer ile vatandaşlar katıldı.

Bu yıl 3 gün sürecek Şiir Akşamları, Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği etkinliklerle devam edecek.

Büyükşehir Belediyesi, Togo Cumhuriyeti, Balıkesir, Şiir, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 22. Suçıktı Şiir Akşamları'nda şairler eserlerini seslendirdi - Son Dakika


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