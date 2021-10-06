4. Antalya Akra Caz Festivali'nde Türk saksafon sanatçısı İlhan Erşahin sahne aldı - Son Dakika

Türk edebiyatının unutulmaz şair ve yazarlarının şiirlerini bestelediği yeni albümünü seslendirecek Say'a konserde Serenad Bağcan eşlik edecek.

Festival dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say 'ın 8-9 Ekim'de gerçekleştireceği konserle son bulacak.

Çeşitli müzikal tınıları ve özgün ses içerikleri barındıran konserde, bas gitarda Alp Ersönmez, davulda Turgut Alp Bekoğlu ve perküsyonda İzzet Kızıl sahne aldı.

Bilet gelirleri yanan Manavgat ormanlarının yeniden yeşertilmesi için kullanılacak festivalde, "İstanbul Sessions" projesiyle sanatseverlerin karşısına çıkan Erşahin'e sanatçı Arto Tunçboyacıyan eşlik etti.

Akra Hotels tarafından düzenlenen, Türk Hava Yollarının ulaşım sponsoru olduğu festival, Akra Barut Otel'in açık hava sahnesinde gerçekleşti.

Antalya 'da bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Antalya Akra Caz Festivali "nde saksafon sanatçısı İlhan Erşahin " İstanbul Sessions" projesiyle sanatseverlerle buluştu.

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