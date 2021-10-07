Üye Girişi
58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Diyalog" filmi gösterildi - Son Dakika

58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Diyalog" filmi gösterildi

07.10.2021 21:10
58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde

58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin yarışma filmlerinden "Diyalog", seyirciyle buluştu.

58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin yarışma filmlerinden "Diyalog", seyirciyle buluştu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen festival, film gösterimi, söyleşi ve oturumlarla devam ediyor.

Cam Piramit'in yanına kurulan "Yıldızların Altında 1" isimli açık hava sahnesinde Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması kapsamında "Diyalog" filminin gösterimi yapıldı.

Yönetmenliğini Ali Tansu Turhan'ın üstlendiği filmde, Hare Sürel, Ushan Çakır ve Funda Eryiğit rol aldı.

Gösterim öncesi, yönetmen ve oyuncular platforma çıkarak seyirciyi selamladı.

Filmin konusu

Film, ilişkilerinin sonuna yaklaşmış bir çiftin hikayesini anlatıyor. Bir yönetmenin yeni çekeceği filmin oyuncu seçmeleriyle başlayan filmde, biten bir ilişkinin doğurduğu sonuçlar beyaz perdeye aktarılıyor.

Altın Portakal, Film Festivali, Antalya, Film, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'Diyalog' filmi gösterildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli dünyaevine girdi 20:26 İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli dünyaevine girdi Son Dakika: Sergen Yalçın, Galatasaray maçında sahada olacak mı? İşte deneyimli hocaya verilen ceza 20:12 Son Dakika: Sergen Yalçın, Galatasaray maçında sahada olacak mı? İşte deneyimli hocaya verilen ceza Oyuncu Burcu Özberk, dekolteli paylaşımıyla hayranlarını adeta büyüledi 20:00 Oyuncu Burcu Özberk, dekolteli paylaşımıyla hayranlarını adeta büyüledi
Son Dakika: Aleyna Ağgül'ün intihar notunda 19:23 Son Dakika: Aleyna Ağgül'ün intihar notunda "Ölümümden sorumlu" dediği Gökhan Argın tutuklandı Ece Ronay'ın taciz iddialarının ardından Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sessizliğini bozdu 18:58 Ece Ronay'ın taciz iddialarının ardından Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sessizliğini bozdu Son Dakika: Araç sahiplerine üzücü haber! Motorine zam geldi, işte şehirlere göre güncel fiyatlar 17:54 Son Dakika: Araç sahiplerine üzücü haber! Motorine zam geldi, işte şehirlere göre güncel fiyatlar
Boğaziçi Üniversitesi ve çevresinin sit alanı statüsü değiştirildi, bölge yapılaşmaya açılabilir 17:07 Boğaziçi Üniversitesi ve çevresinin sit alanı statüsü değiştirildi, bölge yapılaşmaya açılabilir Dünyanın konuştuğu düğün! Gelin ve damat dahil herkes çok mutsuz bir akşam yaşadı 16:27 Dünyanın konuştuğu düğün! Gelin ve damat dahil herkes çok mutsuz bir akşam yaşadı

Son Dakika Haberleri
19:15 Son yolculuğuna uğurlanan kargo görevlisinin cenazesinde duygusal anlar yaşandı! Köpeği, sahibinin mezarının başından ayrılmadı
19:14 Attığı golü ağlayarak ölen ağabeyine armağan eden futbolcu, PFDK'lık oldu
19:13 Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 7 Ekim 2021
19:00 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 7 Ekim 2021
18:34 Başbakanlık yarışını kaybeden "Türk Armin" lakaplı Armin Laschet, istifasını verdi
18:09 Bu canlı ilk defa görüldü! İsmi daha konulmazken, kan emerek hayatta kaldığı tespit edildi
18:07 Selahattin Demirtaş'tan eşine destek! Gelen eleştiriler üzerine: Saçının teline zarar gelirse sorumlusu sizsiniz
18:06 Eski Fenerbahçeli Van der Wiel'in itirafı gündeme bomba gibi düştü! Aziz Yıldırım tarafından tehdit edilmiş
18:03 Samsun'a ateş düştü! Şehit annesinin feryadı yürek parçaladı: Annen böyle mi kabul edecekti seni
17:53 Son Dakika: Araç sahiplerine üzücü haber! Motorine zam geldi, işte şehirlere göre güncel fiyatlar
Rakip takım taraftarları öfkeden çıldırdı! Sergen Yalçın'a verilen cezaya tepkiler çığ gibi Rakip takım taraftarları öfkeden çıldırdı! Sergen Yalçın'a verilen cezaya tepkiler çığ gibi         
21:06
Prens Selman, Premier Lig kulübünü satın aldı! Artık dünyanın en zengini onlar Prens Selman, Premier Lig kulübünü satın aldı! Artık dünyanın en zengini onlar         
20:25
İngiltere, Türkiye'de korona aşısı olanları da 10 gün ev karantinadan muaf tutma kararı aldı İngiltere, Türkiye'de korona aşısı olanları da 10 gün ev karantinadan muaf tutma kararı aldı         
20:03
Son Dakika: Türkiye'de 7 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 217 kişi vefat etti, 30 bin 19 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 7 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 217 kişi vefat etti, 30 bin 19 yeni vaka tespit edildi         
19:52
Attığı golü ağlayarak ölen ağabeyine armağan eden futbolcu, PFDK'lık oldu Attığı golü ağlayarak ölen ağabeyine armağan eden futbolcu, PFDK'lık oldu         
19:14
Selahattin Demirtaş'tan eşine destek! Gelen eleştiriler üzerine: Saçının teline zarar gelirse sorumlusu sizsiniz Selahattin Demirtaş'tan eşine destek! Gelen eleştiriler üzerine: Saçının teline zarar gelirse sorumlusu sizsiniz         
18:08
Gündüz kuşağından bir rezalet daha! Evliyken televizyonda gördüğü adama kaçtı, ardından kaçtığı adamın arkadaşının tecavüzüne uğradı Gündüz kuşağından bir rezalet daha! Evliyken televizyonda gördüğü adama kaçtı, ardından kaçtığı adamın arkadaşının tecavüzüne uğradı         
17:34
Yıllardır düşük olan libidosu nedeniyle ilişkiye giremeyen model, çareyi çıplak bir halde yoga yapmakta buldu Yıllardır düşük olan libidosu nedeniyle ilişkiye giremeyen model, çareyi çıplak bir halde yoga yapmakta buldu         
16:54
"Satılmasın" diye vasiyet edilen otomobile gelen 130 bin liralık teklifi geri çeviremedi         
15:55
Durumu ağırlaşan Murat Başoğlu hastaneye kaldırılmış Durumu ağırlaşan Murat Başoğlu hastaneye kaldırılmış         
15:41
Armağan Çağlayan'ın Armağan Çağlayan'ın "Babanız ne iş yapıyor?" sorusuna Tamer Karadağlı'dan beklenmedik yanıt         
15:35
Tarım Kredi Kooperatifleri, Tarım Kredi Kooperatifleri, "Fiyatlar Gayet Uygun Değilmiş" haberlerine fiyat listesiyle yanıt verdi         
15:09
Otobanda cinsel ilişkiye giren bir çift, polis ekiplerinin suçüstü baskınıyla kıskıvrak yakalandı Otobanda cinsel ilişkiye giren bir çift, polis ekiplerinin suçüstü baskınıyla kıskıvrak yakalandı         
11:37
Ece Ronay'a taciz mesajları atan Mehmet Ali Erbil'le buluşan eski nişanlısı, kendini bu sözlerle savundu Ece Ronay'a taciz mesajları atan Mehmet Ali Erbil'le buluşan eski nişanlısı, kendini bu sözlerle savundu         
10:56
İŞKUR, 130 bin açık iş pozisyonu için ilana çıktı İŞKUR, 130 bin açık iş pozisyonu için ilana çıktı         
09:33
Alaattin Çakıcı, yeni mektubunda 3 belediye için hükümete seslendi: CHP'nin yapamadığını yapmanızı talep ediyorum Alaattin Çakıcı, yeni mektubunda 3 belediye için hükümete seslendi: CHP'nin yapamadığını yapmanızı talep ediyorum         
07:29
Yerli otomobil TOGG, piyasaya çıkmadan değişime uğradı Yerli otomobil TOGG, piyasaya çıkmadan değişime uğradı         
07:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2021 21:15:10. #1.11#
SON DAKİKA: 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Diyalog" filmi gösterildi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement