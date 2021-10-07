58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Diyalog" filmi gösterildi - Son Dakika

58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin yarışma filmlerinden "Diyalog", seyirciyle buluştu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen festival, film gösterimi, söyleşi ve oturumlarla devam ediyor.

Cam Piramit'in yanına kurulan "Yıldızların Altında 1" isimli açık hava sahnesinde Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması kapsamında "Diyalog" filminin gösterimi yapıldı.

Yönetmenliğini Ali Tansu Turhan'ın üstlendiği filmde, Hare Sürel, Ushan Çakır ve Funda Eryiğit rol aldı.

Gösterim öncesi, yönetmen ve oyuncular platforma çıkarak seyirciyi selamladı.

Filmin konusu

Film, ilişkilerinin sonuna yaklaşmış bir çiftin hikayesini anlatıyor. Bir yönetmenin yeni çekeceği filmin oyuncu seçmeleriyle başlayan filmde, biten bir ilişkinin doğurduğu sonuçlar beyaz perdeye aktarılıyor.