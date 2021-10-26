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9. Boğaziçi Film Festivali'nde "Türkiye'de Minority Co-Production" oturumu gerçekleştirildi - Son Dakika

9. Boğaziçi Film Festivali'nde "Türkiye'de Minority Co-Production" oturumu gerçekleştirildi

26.10.2021 19:50
9. Boğaziçi Film Festivali'nde

9. Boğaziçi Film Festivali'nin endüstri bölümü olan Bosphorus Film Lab kapsamında "Türkiye'de Minority Co-Production" oturumu geçekleştirildi.

9. Boğaziçi Film Festivali'nin endüstri bölümü olan Bosphorus Film Lab kapsamında " Türkiye'de Minority Co-Production" oturumu geçekleştirildi.

Etkinlik, TRT Sinema Müdürü Faruk Güven, Eurimages Türkiye Temsilcisi Ece Tarlan ile yapımcılar Enes Erbay ve Zeynep Koray'ın katılımıyla Akademi Beyoğlu'nda düzenlendi.

Türkiye'den küçük ortak olarak yer alınabilecek film yapım fonları hakkında tecrübelerin paylaşıldığı oturumda konuşan TRT Sinema Müdürü Güven, TRT Punto'yu 2019 yılında başlattıklarını hatırlatarak, 2. yılından itibaren de uluslararası ortak yapım ödülleri vermeye başladıklarını aktardı.

Güven, 12 Punto öncesinde de ortak yapım tecrübeleri olduğunu ifade ederek, "Son dört yılda totalde 3 film çekilmiş oldu, bu filmlerin içerisinde bir Türk yapımcının olmasını istedik. Potansiyeli olan böyle uluslararası yapımlara ortak olmak hem işin içerisinde yer alarak işi öğretiyor hem de diğer ortaklarla Türkiye'nin bağını sağlamış oluyor." dedi.

Türk yapımcıların uluslararası yapım networklerine dahil olmasını amaçladıklarını belirten Güven, başvurularda belli finansal yeterlilikleri sağlamış ve potansiyeli olan ciddi projelerin gelmesini beklediklerini ifade etti.

"Ortak ülkeler arasında ne kadar fazla artistik iş birliği varsa projenin o kadar şansı var demektir"

Eurimages'in yapımlarda küçük ortak olma süreçlerine dair bilgi veren Eurimages Türkiye Temsilcisi Tarlan da gelen projelerin zaten kaliteli yapımlar olduğuna değindi.

Ece Tarlan, Eurimages'ı Avrupa'daki birçok süzgeçten geçen projelerin vardığı son nokta olarak anlatarak, "Gelen projelerde küçük ortaklara pek bir görev düşmüyor denilebilir. Sadece para koyup ortak olmanızı da beklemiyorlar, ayrıca içeriğine de bir katkı sunulmasını bekliyorlar. Sadece finansal ortak da olabilirsiniz ama bir projenin ortak ülkeler arasında ne kadar fazla artistik iş birliği varsa o kadar şansı var demektir." değerlendirmesinde bulundu.

Yapımcı Enes Erbay ise Kültür ve Turizm Bakanlığının ortak yapımlara destek verirken paranın yarısının Türkiye'de harcanma şartı bulunduğuna dikkati çekerek, "Post prodüksiyon sürecinde ya da burada bir görüntü yönetmeninin görev alması gibi bir şekilde sektöre yatırım yapılması şartı aranıyor. Sanırım buradaki amaç, daha çok sektörü canlandırmak ve uluslararası iş birlikleriyle tecrübeyi çoğaltmak" diye konuştu.

Yapımcı Zeynep Koray, Nepal'de çekmek istedikleri filmin pandemi nedeniyle 2 yıl ertelendiğine değinerek, şunları söyledi:

"TRT desteğini TL cinsinden 2020 yılının ortalarında almıştık. İki seneye yakın bir zaman geçmiş oldu tabii, bu sürede kur farklarından ötürü bir türlü pozisyon alamaz durumda kaldık. Çünkü uluslararası ortaklarla bir avro bütçesine ortak oluyorsunuz ama Türkiye'den TL ile anlaşma yaptığımız için bazı sorunlar yaşadık. Belli bir akışta şunu söylemek lazım: TRT ortak yapımcı olarak son müracaat edilecek fon olarak görülmeli yani ana ortakları yurt dışından bulmalısınız."

Boğaziçi Film Festivali'nde gösterimler devam ediyor

Boğaziçi Film Festivali'nde, film gösterimleri fiziki olarak Atlas 1948 Sineması ve Kadıköy Sineması'nda gerçekleştiriliyor.

Festival biletleri 13.00 ve 16.00 seansları için 10 lira, 18.30 ve 21.00 seansları için 15 lira, kısa film gösterimleri ise 5 liradan "mobilet.com" üzerinden satışa sunuldu. Ayrıca biletler festival süresince Atlas 1948 Sineması ve Kadıköy Sineması gişelerinden de alınabilecek.

9. Boğaziçi Film Festivali'nde Türkiye'de Minority Co-Production oturumu gerçekleştirildi
9. Boğaziçi Film Festivali'nde Türkiye'de Minority Co-Production oturumu gerçekleştirildi
9. Boğaziçi Film Festivali'nde Türkiye'de Minority Co-Production oturumu gerçekleştirildi

Film Festivali, Bosphorus, Türkiye, Film, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 9. Boğaziçi Film Festivali'nde 'Türkiye'de Minority Co-Production' oturumu gerçekleştirildi - Son Dakika


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