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Adana polisinden engelli çocuklara kortejli Cumhuriyet Bayramı kutlaması - Son Dakika

Adana polisinden engelli çocuklara kortejli Cumhuriyet Bayramı kutlaması

28.10.2021 19:48

Adana polisinden engelli çocuklara kortejli Cumhuriyet Bayramı kutlaması Adana polisi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle engelli çocuklara kortejle şehir turu attırdı.

Adana polisinden engelli çocuklara kortejli Cumhuriyet Bayramı kutlaması

ADANA - Adana polisi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle engelli çocuklara kortejle şehir turu attırdı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ve Gönüllü Anneler Topluluğu'nca, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına kapsamında engelli çocuklar için etkinlik düzenledi.

Çocuklar, polis araçları, klasik otomobil ve büyükşehir belediyesine ait üstü açık otobüsle oluşturulan kortejle şehir turu attı. Kortejle Sarıçam Belediyesi hizmet binası bahçesinde gelen çocuklar gösteri sundu. Engelli bir çocuğun Zeybek oynaması dikkat çekti. Türk Bayrağı kıyafetli bir engelli çocuğun asker selamı verdiği görülürken çocuklar Atatürk Posterli Türk Bayrakları açtı. Engelli Arbenur Elçin'in annesi Arzu Elçin, çok mutlu olduklarını duygusal anlar yaşadıklarını söyledi. Engelli Selinay Özcan'ın annesi Dilek Özcan ise Cumhuriyet Bayramında engelli annesi olarak hatırlanmalarının çok mutlu ettiğini, polis ile birlikte şehir turu attıkları için çocuklarının çok sevindiğini ifade etti.

Adana polisinden engelli çocuklara kortejli Cumhuriyet Bayramı kutlaması
Adana polisinden engelli çocuklara kortejli Cumhuriyet Bayramı kutlaması
Adana polisinden engelli çocuklara kortejli Cumhuriyet Bayramı kutlaması
Adana polisinden engelli çocuklara kortejli Cumhuriyet Bayramı kutlaması

Adana Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet, Engelli, Adana, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Adana polisinden engelli çocuklara kortejli Cumhuriyet Bayramı kutlaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana polisinden engelli çocuklara kortejli Cumhuriyet Bayramı kutlaması - Son Dakika
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