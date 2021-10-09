Altın Portakal Film Festivali'nde ödül gecesi (4) - Son Dakika

'ÖDÜL ALMAK ÇOK MUTLU ETTİ'

Festivalde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda En İyi Yönetmen ve FİLM-YÖN En İyi Yönetmen ödülünü alan Tayfun Pirselimoğlu, yazdığı kitabı filme uyarladığını belirterek, "Antalya bizim en kıymetli festivallerimizden en eskisi, benim de çok önem verdiğim bir festival. Uzun zamandan gelen bir muhabbetim de var. Bu yıl çok kıymetli filmler yarıştı. Onların içerisinde olmak zaten çok keyifliydi ama ödül almak çok mutlu etti. İnsan kendi yazdığını çektiğinde şikayet edecek bir şey yok çünkü yazarı çok iyi tanıyorsunuz yakından. Dolaysıyla biraz yazarken de film çekermiş gibi çalışıyorum. Çok zor olmadı" dedi.

İKİ ŞAFAK ARASINDA FİLMİNE 4 ÖDÜL BİRDEN'İki Şafak Arasında' filminin yönetmeni Selman Nacar, "Çok mutluyuz çünkü film yapmak çok zorlu bir süreç. Sonunda da ödüllendirilmek insanı mutlu ediyor. Hem filmimiz hem de oyuncularımız toplamda 4 ödülle ayrılıyoruz. Bütün filme emek veren insanlara çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Festivalde yardımcı kadın, yardımcı erkek oyuncular, cast direktörlerimiz ve filmimiz de jüri özel ödülünü aldı" diye konuştu.'DAHA ÇOK KADIN FİLMİ DAHA ÇOK KADIN OYUNCU'En İyi Kadın Oyuncu Ödülünü 'Zuhal' filmiyle alan Nihal Yalçın, "Ben de ödül alacağıma inanıyordum ama bir tarafta çok az kadın hikayesi olduğu için aslında bir yarış da olmadığını düşünüyorum. O yüzden daha çok kadın filminin yapılması gerektiğini, daha çok kadın arkadaşımın oynaması gerektiğini düşünüyorum" dedi.'ÇOK GURURLANDIM'

En İyi Erkek Oyuncu Ödülünü 'Kafes' filmiyle alan Tarhan Karagöz, "Çok gururlandım. Çok mutlu oldum. Beklemiyordum böyle bir şey. Benim için çok büyük bir motivasyon" diye konuştu.