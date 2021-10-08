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Altın Portakal Hatıra Ormanı oluşturuldu - Son Dakika

Altın Portakal Hatıra Ormanı oluşturuldu

08.10.2021 17:34

Altın Portakal Hatıra Ormanı oluşturuldu 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında, jüri üyeleri ve sanatçılar oluşturulan hatıra ormanına defne fidanları dikti 58.

Altın Portakal Hatıra Ormanı oluşturuldu

58. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında, jüri üyeleri ve sanatçılar oluşturulan hatıra ormanına defne fidanları dikti

ANTALYA - 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında oluşturulan hatıra ormanına jüri üyeleri ve sanatçıların katımıyla ilk fidanlar dikildi. Sanatçı Gülseren Tuncer, seneye ağaçları kontrol edeceğini söyledi.

Bu yılın afişine, yaşanır bir gelecek için ilham ve umut olmak için "Gelecek Umutla Yeşerecek" sloganıyla ağaçları taşıyan 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali çerçevesinde hatıra ormanı oluşturuldu.

ASAT Genel Müdürlüğü Duraliler İçme Suyu Üretim Tesisi bölgesinde oluşturulan bin 615 metrekarelik alana Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Festival Başkanı Muhittin Böcek, jüri üyeleri ve sanatçıların katılımıyla defne fidanları dikildi. Başkan Böcek ve sanatçılar, Manavgat yangınında hayatını kaybedenler içinde itfaiyecilerle birlikte fidan dikimi gerçekleştirdi. Sanatçılar toprak atıp, suladığı ağaçlara 58. Antalya Altın Portakal Hatıra Ormanı plakası çakıldı.

"Daha çok yeşillik olsun"

Programın ardından açıklama yapan Ahmet Boyacıoğlu, daha çok orman ve yeşillik istediklerini belirterek, "Daha çok özgürlük ve huzur istiyoruz. Film festivali aslında sadece bir festival değildir. Bu yıl arkadaşlarımızla ağaçları diktik, önümüzdeki yıllar daha çok ağaç olacak. Tek umudumuz bu. Yeşillik, huzur, özgürlük bu kadar" diye konuştu.

Sanatçı Şerif Sezer ise yanan yerlerin yeniden yeşermesi gerektiğini ifade ederek, "Onların yerlerine başka şeyler yapılmasın. İmara açılmasın. Zaten kendi kendine yeşeriyor, dokunmasınlar. Biz ağaçlandırırız" dedi.

"Ağaçları kontrol edeceğim"

Sanatçı Gülseren Tuncer, ağacı yaşama benzeterek, "Bizim kültürümüzde ağaç çok önemlidir. Dünya halklarına da bakıldığında en önemli sembollerinden biri ağaçtır. Yaşamın devam etmesi için ağaç lazım. Ağacı ailemizin bir bireyi gibi kucaklayıp tutmamız gerekiyor. Büyükşehir Belediyesini bu projesinden dolayı tebrik ediyorum. Ne kadar uygar bir yönetim olduğunu bu adımıyla göstermiştir. Biz sanatçılar sonuna kadar yaşamdan yanayız. Biz sanatçılar tüm desteği vermeye hazırız. Seneye yine gelip ağaçları kontrol edeceğiz" ifadelerine yer verdi. Sanatçı Derya Alabora da bu yıl büyük felaketlerin yaşandığını ve ağaçların yol olduğunu hatırlatarak, projeyi çok değerli bulduğunu, kendilerinin de ağaç dikme onuruna eriştiklerini söyledi

"En büyük yangını gördük"

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin geçen hafta açışının gerçekleştiğini hatırlatarak, bu süreç içinde tüm sinemaseverlerin gece gündüz birbirinden değerli filmleri izlediğini söyledi.

Festival çerçevesinde bu yılın mottosunun, 'Gelecek umutla yeşerecek" şeklinde oluşturulduğuna değinen Başkan Böcek, "27 yıllık yöneticiliğim süresince en büyük orman yangınını gördük. Bu yangılarda hayatını kaybeden 8 vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ormanda canlılarımız yandı. Değerli sanatçılarımızla, itfaiyecilerimizle Altın Portakal Hatıra Ormanı'na fidan dikimini gerçekleştirdik" dedi.

Alanda bin 615 metrekarede hatıra ormanı oluşturulurken, toplamda 31 bin 018 metrekarelik alanda ağaçlandırma çalışması yapılacağı bildirildi.

Altın Portakal Hatıra Ormanı oluşturuldu
Altın Portakal Hatıra Ormanı oluşturuldu
Altın Portakal Hatıra Ormanı oluşturuldu
Altın Portakal Hatıra Ormanı oluşturuldu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Altın Portakal Hatıra Ormanı oluşturuldu - Son Dakika


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