Üye Girişi
Ankara Gölbaşı'nda Haluk Levent rüzgarı esti - Son Dakika

Ankara Gölbaşı'nda Haluk Levent rüzgarı esti

14.10.2021 02:51

Ankara Gölbaşı'nda Haluk Levent rüzgarı esti Gölbaşı Belediyesi Ankara'nın Başkent oluşunun 98. yıl dönümüne özel Haluk Levent konseri düzenledi.

Ankara Gölbaşı'nda Haluk Levent rüzgarı esti

ANKARA - Gölbaşı Belediyesi Ankara'nın Başkent oluşunun 98. yıl dönümüne özel Haluk Levent konseri düzenledi.

Gölbaşı Belediyesi Ankara'nın Başkent oluşunun 98. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutladı. Gölbaşı Atatürk Sahil Parkında gerçekleşen kutlamalarda ünlü sanatçı Haluk Levent konser verdi. 50 bin vatandaşın katıldığı konserde Haluk Levent sevilen şarkılarını söyledi. Etkinlik kapsamında Ankara seymenleri ve Gölbaşı Belediyesi Uyum Merkezi Öğrencileri gösteri düzenledi. Konsere Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Doğu Türkistan Cumhurbaşkanı Abdulvali Buğrahan Osman, siyasi ilçe Başkanları, Ankara Ülkü Ocakları Başkanı Abdullah Yüksel ve 50 bin vatandaş katıldı.

Konser öncesi vatandaşlara seslenen Gölbaşı Belediye Ramazan Şimşek, " 13 Ekim 1923 tek maddelik bir kanunla Ankara'nın başkent olması meclis tarafından kabul edilmiştir. Neydi peki Ankara'yı başkent yapan? Bu süreç 27 Aralık 1919 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelmesiyle başlar. Soğuk bir kış günü Dikmen sırtlarında Atatürk'ü karşılayan Ankaralılar 'Uğurun da ölmeye millet yolunda kanımızın dökmeye geldik paşam' diyerek kayıtsız şartsız Kurtuluş Savaşı boyunca İstiklal mücadelemize ev sahipliği yapmıştır. Yedi düvele meydan okuduğumuz Kurtuluş Savaşı sonrasında ki süreçte Atatürk 'Ankara ve Ankaralıların benim gönlümde bambaşka bir yeri vardır' ve yine başka bir sözünde 'Ben Ankara'yı coğrafya kitaplarından ziyade tarihten öğrendim ve Cumhuriyet merkezi olarak öğrendim' diyerek bu kutlu mücadelede Ankara'ya verdiği değeri göstermiştir. Büyük bir imparatorluğun küllerinden doğan yeni Cumhuriyetin Başkenti de 13 Ekim 1923'te Ankara olmuştur" dedi.

Konser Haluk Levent'in sevilen şarkılarını söylemesi ile son buldu. Konser alanına girişlerde korana virüs tedbirleri kapsamında HES kodu kontrolü yapılırken maske ve hijyen kurallarına dikkat edildi.

Ankara Gölbaşı'nda Haluk Levent rüzgarı esti
Ankara Gölbaşı'nda Haluk Levent rüzgarı esti
Ankara Gölbaşı'nda Haluk Levent rüzgarı esti
Ankara Gölbaşı'nda Haluk Levent rüzgarı esti

Gölbaşı Belediyesi, Ankara Gölbaşı, Haluk Levent, Ankara, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Ankara Gölbaşı'nda Haluk Levent rüzgarı esti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Merkez Bankası'ndaki görevden almalar sonrası dolar 9.16'ya yükseldi 00:25 Merkez Bankası'ndaki görevden almalar sonrası dolar 9.16'ya yükseldi Tarkan'ın eski kız arkadaşı Bilge Öztürk, kendisinden 23 yaş küçük sevgilisi ilk kez görüntülendi 23:24 Tarkan'ın eski kız arkadaşı Bilge Öztürk, kendisinden 23 yaş küçük sevgilisi ilk kez görüntülendi Norveç'te oklu saldırı! 5 kişi öldü, çok sayıda yaralı var 22:14 Norveç'te oklu saldırı! 5 kişi öldü, çok sayıda yaralı var
Son Dakika! Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan açıklama: Bağışıklık sağlayabilirsek ek tedbirlere gerek kalmayacak 22:10 Son Dakika! Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan açıklama: Bağışıklık sağlayabilirsek ek tedbirlere gerek kalmayacak Haaland çocukluğundan beri tuttuğu takıma imza atıyor 18:37 Haaland çocukluğundan beri tuttuğu takıma imza atıyor Hazar Ergüçlü'nün yeni dizisindeki sevişme sahnesi gündem oldu 18:13 Hazar Ergüçlü'nün yeni dizisindeki sevişme sahnesi gündem oldu
İngiltere'deki tedarik krizi artıyor! Ülke ekonomisi büyük tehlike altında 17:31 İngiltere'deki tedarik krizi artıyor! Ülke ekonomisi büyük tehlike altında Anne doğum gününe çağırdığı genç kızları, oğluyla ilişkiye girmeye zorlamış 16:24 Anne doğum gününe çağırdığı genç kızları, oğluyla ilişkiye girmeye zorlamış

Son Dakika Haberleri
18:59 "Star Trek" dizisinin Kaptan Kirk'ü 90 yaşında uzaya çıktı
18:42 Didem Soydan'ın üstsüz pozuna beğeni yağdı
18:37 Haaland çocukluğundan beri tuttuğu takıma imza atıyor
18:13 İmamoğlu'ndan tepki toplayan sözler: 70 dakikalık yolu 5 dakikaya indirecek tünel için para harcamam
18:12 Hazar Ergüçlü'nün yeni dizisindeki sevişme sahnesi gündem oldu
18:05 "Dünyanın en uzun boylu kadını" unvanıyla Rumeysa Gelgi, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
18:04 Attila Szalai'yi isteyen Sevilla, 80 milyon euro bütçe ayırdı
17:47 27 yıl hapis istemiyle yargılanan Bulut Duman hakkında zorla getirme kararı çıktı
17:34 Futbolcularına 'eşek' diyen Başkan Şahin Kırbıyık'tan olay itiraf: Gerçek eşek benim
17:33 Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı
Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na atanan Taha Çakmak kimdir? İşte merak edilen kariyeri Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na atanan Taha Çakmak kimdir? İşte merak edilen kariyeri         
00:44
Son Dakika: Merkez Bankası'nda 3 üst düzey isim görevden alındı Son Dakika: Merkez Bankası'nda 3 üst düzey isim görevden alındı         
00:09
Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoyu gerdi: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoyu gerdi: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum         
22:55
Bir dönem Antalyaspor'da da forma giyen Samir Nasri'nin eski halinden eser yok Bir dönem Antalyaspor'da da forma giyen Samir Nasri'nin eski halinden eser yok         
22:12
Aras Bulut İynemli, Atatürk'ü canlandıracak Aras Bulut İynemli, Atatürk'ü canlandıracak         
19:04
İmamoğlu'ndan tepki toplayan sözler: 70 dakikalık yolu 5 dakikaya indirecek tünel için para harcamam İmamoğlu'ndan tepki toplayan sözler: 70 dakikalık yolu 5 dakikaya indirecek tünel için para harcamam         
18:14
Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı         
17:33
Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden itiraf: Cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden itiraf: Cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm         
17:27
Lise öğrencisini evine kadar takip edip cinsel organını gösteren şüpheli, dokunmadığı için serbest bırakıldı Lise öğrencisini evine kadar takip edip cinsel organını gösteren şüpheli, dokunmadığı için serbest bırakıldı         
16:03
Zeynep Bastık'ın eşi konuştu: Küfürlerinizin bir kısmını gördüm komik şeyler var Zeynep Bastık'ın eşi konuştu: Küfürlerinizin bir kısmını gördüm komik şeyler var         
14:42
Tanju Özcan, TRT dizisindeki Tanju Özcan, TRT dizisindeki "Köroğlu" karakteri için Devlet Bahçeli'ye mektup yazdı! İki talepte bulundu         
14:36
Cevat Şakir'in anma töreninde gerginlik yaşandı! Kaymakam etkinliği terk etti Cevat Şakir'in anma töreninde gerginlik yaşandı! Kaymakam etkinliği terk etti         
14:29
Gelen itiraf ağızları açık bıraktı: Kocamın en yakın arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdim, aynı evde yaşıyoruz Gelen itiraf ağızları açık bıraktı: Kocamın en yakın arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdim, aynı evde yaşıyoruz         
13:58
Altay Bayındır'ın yeni adresi netlik kazandı! Anlaşma herkesi memnun etti Altay Bayındır'ın yeni adresi netlik kazandı! Anlaşma herkesi memnun etti         
13:54
Voleybolu bırakıp modelliğe geçiş yaptı! 24 yaşındaki genç kadın paraya para demiyor Voleybolu bırakıp modelliğe geçiş yaptı! 24 yaşındaki genç kadın paraya para demiyor         
11:07
Miralem Pjanic, Türkiye'ye veda etti! Tadı damakta kaldı Miralem Pjanic, Türkiye'ye veda etti! Tadı damakta kaldı         
09:21
Cerablus eski emniyet müdürü tüm dünyaya açıkladı: İşgal altındaki Suriye halkı, Türk ordusunu bekliyor Cerablus eski emniyet müdürü tüm dünyaya açıkladı: İşgal altındaki Suriye halkı, Türk ordusunu bekliyor         
07:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2021 02:59:10. #1.13#
SON DAKİKA: Ankara Gölbaşı'nda Haluk Levent rüzgarı esti - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement