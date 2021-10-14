Ankara'nın başkent oluşunun 98'inci yılını Haluk Levent konseriyle kutladılar - Son Dakika

ANKARA'nın başkent ilan edilmesinin 98'inci yıl dönümü, Gölbaşı ilçesinde 50 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen Haluk Levent konseri ile kutlandı.

Gölbaşı Belediyesi, Ankara'nın başkent ilan edilişinin 98'inci yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Sahil Parkı'nda Haluk Levent'i Ankaralılarla buluşturdu. 50 bin dolayında vatandaşın katıldığı konserde Haluk Levent, sevilen şarkılarını söyledi. Etkinlik kapsamında Ankara seğmenleri ve Gölbaşı Belediyesi Uyum Merkezi Öğrencileri de sahne aldı. Programa, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ve Doğu Türkistan Cumhurbaşkanı Abdulvali Buğrahan Osman katıldı.

Gölbaşı Belediye Ramazan Şimşek , gecenin önemine ilişkin yaptığı açıklamada, "13 Ekim 1923'te tek maddelik bir kanunla Ankara'nın başkent olması Meclis tarafından kabul edilmiştir. Neydi peki Ankara'yı başkent yapan? Bu süreç 27 Aralık 1919 yılında Mustafa Kemal Atatürk 'ün Ankara'ya gelmesiyle başlar. Soğuk bir kış günü Dikmen sırtlarında Atatürk'ü karşılayan Ankaralılar 'Uğurunda ölmeye, millet yolunda kanımızı dökmeye geldik Paşam' diyerek kayıtsız şartsız Kurtuluş Savaşı boyunca İstiklal Mücadelemize ev sahipliği yapmıştır. Yedi düvele meydan okuduğumuz Kurtuluş Savaşı sonrasındaki süreçte Atatürk, 'Ankara ve Ankaralıların benim gönlümde bambaşka bir yeri vardır' ve yine başka bir sözünde 'Ben Ankara'yı coğrafya kitaplarından ziyade tarihten öğrendim ve Cumhuriyet merkezi olarak öğrendim' diyerek bu kutlu mücadelede Ankara'ya verdiği değeri göstermiştir" ifadelerini kullandı.

Şimşek'in konuşmasının ardından sahne alan Haluk Levent, sevilen şarkılarını yaklaşık 50 bin kişinin önünde büyük bir coşkuyla seslendirdi.