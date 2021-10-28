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Antalya DOB kasımda 10 temsille sanatseverlerin karşısına çıkacak - Son Dakika

Antalya DOB kasımda 10 temsille sanatseverlerin karşısına çıkacak

28.10.2021 11:11
Antalya DOB kasımda 10 temsille sanatseverlerin karşısına çıkacak

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), kasımda 3 opera, 3 bale, 1 müzikal ve 3 konser olmak üzere toplam 10 temsili sanatseverlerle buluşturacak.

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), kasımda 3 opera, 3 bale, 1 müzikal ve 3 konser olmak üzere toplam 10 temsili sanatseverlerle buluşturacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, ekimde perdelerini açan DOB'da, gelecek ay sahnelenecek eserler için provalar devam ediyor.

Shakespeare'in aynı adlı eserinden hareketle Çaykovski'nin bestelediği ve müzik düzenlemesi Tolga Taviş'e ait, libretto ve koreografisi ise Volkan Ersoy ve Armağan Davran tarafından hazırlanan "Romeo ve Juliet" balesi, 2 Kasım ve 16 Kasım saat 20.00'de sahnelenecek.

Antalya DOB, Puccini'nin Uzak Doğu ezgileriyle süslediği ve sahnelediği, ilk günden itibaren kapalı gişe oynanan dünyaca ünlü "Madama Butterfly" operasını, sahneli konser formatında 13 Kasım saat 20.00'de sanatseverlerle buluşturacak. Yiğit Günsoy'un sahneye koyduğu eserde Antalya DOB orkestrasını şef Zdravko Georgiev Lazarov yönetirken, koro şef Mahir Seyrek tarafından çalıştırılıyor.

Antalya DOB, büyüleyici ezgileri, ince ve eğlendirici müziği ile İtalyan komik operasının şaheserlerinden biri olan Rossini'nin "Sevil Berberi" operasını sahneli konser formatında 20 Kasım ve 30 Kasım saat 20.00'de izleyicinin karşısına çıkacak. Eser, Haldun Özörten tarafından sahneye konulacak.

"Memleketim" müzikali ile türkülerle yolculuk

Müzik düzenlemesi Deniz Yıldız'a, metni ve rejisi Fatih Şanal'a ait "Memleketim" müzikali 18 Kasım saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde izleyiciyle buluşacak. Tarih içinden süzülerek gelmiş zengin bir geleneğin ürünü olan ve klasik batı müziği orkestrasına uygun çok sesli düzenlenen türkülerin konu alındığı eserde Antalya DOB orkestrasını şef Ömer Yöndem yönetecek.

Salgının başlangıcından bugüne geçirilen zaman diliminin sanatsal bir yapıya dönüştürülerek seyirciyle buluşturulması açısından dünyada ilk olma özelliğini taşıyan, libretto-koreografisi Armağan Davran ve Volkan Ersoy'a ait "Pandemic" balesi de 25 Kasım saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

Kasım ayındaki konserler

Antalya DOB, 10 Kasım'da "Atatürk'ü Anma Konseri", 23 Kasım'da "Operetlerden Seçkiler" ve 27 Kasım'da "Anadolu Nefesli Beşlisi-Divan-ı Yunus" konserleriyle sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Etkinliklerin biletleri, Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra www.biletinial.com internet adresinden temin edilebiliyor.

Müzikal, Antalya, Konser, Opera, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Antalya DOB kasımda 10 temsille sanatseverlerin karşısına çıkacak - Son Dakika


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