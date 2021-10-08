Antalya Müzesi'nde "Midas'ın Kulakları" oyunu sahnelendi - Son Dakika

Antalya Devlet Tiyatrosu oyuncuları, "Müzede Hayat Var" projesi kapsamında " Midas'ın Kulakları" adlı oyunu sahneledi.
Antalya Müzesinde sahnelenen oyunda sanatçılar, heykel görünümüne bürünerek sanat eserlerinin arasında yer aldı.
Oyunda, Apollon tarafından eşek kulakları takılarak cezalandırılan Midas'ın kendisiyle barışmasının öyküsü canlandırıldı.
Güngör Dilmen'in yazdığı Umut Toprak'ın yönettiği eserde Durmuş Benli "Midas", Gökhan Hızarcıoğlu "Apollon", Ömer Alper İzci "Berber", İsmail Sabri Meriç "Pan", Tümay Revşan Genç "Ay Tanrıça" rollerine hayat verdi.
Oyunun dekor tasarımı Hasan Yavuz, kostüm tasarımı Gazel Erten'e aitken, ışık tasarımı Barbaros Gülaçtı imzası taşıyor.
Kaynak: AA
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