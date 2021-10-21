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Aşağıpınar'daki 8 bin yıllık köy yaşamı gelecek kuşaklara aktarılacak - Son Dakika

Aşağıpınar'daki 8 bin yıllık köy yaşamı gelecek kuşaklara aktarılacak

21.10.2021 10:52
Aşağıpınar'daki 8 bin yıllık köy yaşamı gelecek kuşaklara aktarılacak

Kırklareli'nde Aşağıpınar arkeolojik kazılarında elde edilen bulguların, "zaman tüneli" ile açık hava müzesinde gelecek kuşaklara aktarılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Kırklareli'nde Aşağıpınar arkeolojik kazılarında elde edilen bulguların, "zaman tüneli" ile açık hava müzesinde gelecek kuşaklara aktarılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Asilbeyli köyü yolunda Aşağıpınar ören yerinde devam eden çalışmaları inceleyerek, Kazı Başkanı İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Prehistorya Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Özdoğan'dan bilgi aldı.

Özdoğan, 1993 yılında başlatılan kazı çalışmalarının sona erdiğini söyledi.

Çalışmalarda, Anadolu'dan Trakya'ya tarım ve köy yaşantısını getiren, bölgenin en eski çiftçi toplumlarının izlerinin ortaya çıkarıldığını ifade eden Özdoğan, kazıda elde edilen bulguların gelecek kuşaklara aktarılması için birçok proje çalışması yürüttüklerini kaydetti.

Bu yıl ören yerinde altyapı çalışmaları ile saman evlerin üzerlerinin yenilendiğini anlatan Özdoğan, şöyle konuştu:

"Benim beklentimin çok üzerinde bir çalışma oldu. Çok sayıda maket ile burası canlandırıldı. İlerisi için bize çok umut verdi. Aşağıpınar'da yürüttüğümüz projeler ile Türkiye'nin en büyük, çevremiz ülkeleri içinde en görkemli çekim odağı olacak açık hava müzesini hizmete kazandırmak istiyoruz. Eski kazı alanımızın uygulama projesi hazırlandı. Zaman tünelinin çalışmalarını sürdürüyoruz. Buradaki yaşamı mankenlerle canlandırmaya devam edeceğiz."

"Aşağıpınar gelecek için çok önemli"

Kırklareli Valisi Osman Bilgin ise Aşağıpınar'ın tarih ile gelecek arasında çok önemli bir yer olduğunu belirtti.

Trakya'nın en eski yerleşim yerinin Aşağıpınar olduğunu dile getiren Bilgin, şöyle devam etti:

"Trakya'nın ilk çiftçilerinin izlerinin tespit edildiği Aşağıpınar ören yeri arkeolojik kazı alanında devam eden kazı çalışmalarını önemsiyoruz. Aşağıpınar tarih ile gelecek için çok önemli. Mehmet Özdoğan hocamızın projelerini sürdürebilmek ve somut hale getirebilmek için çalışıyoruz. Aşağıpınar ören yerinin özellikle medeniyetin Avrupa'ya yayılması ve orayı yönlendirmesi açısından önemi göz önüne alındığında burada yapmamız gerekenleri görüyoruz."

Proje çalışmaları devam ediyor

Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve IPA - Sınır Ötesi iş birliği programından sağlanan 2 milyon 600 bin liralık bütçe ile "Açık Hava Müzesi ve Ziyaretçi Karşılama Merkezi Projesi" çalışmaları başlatıldı.

Proje kapsamında bölgede ziyaretçi karşılama merkezi ile ahşaptan "zaman tüneli" hazırlandı.

Kaba inşaat çalışması tamamlanan "zaman tüneli"nde, kazılarda elde edilen bulgular sergilenecek.

Açık hava müzesine ise bölgede köy yaşamını anlatan insan, hayvan, araç ve gereçlerden oluşan maketler yerleştirildi.

Bölgede aynı zamanda 2 samanlıkta da köy yaşamı tanıtılıyor.

Projenin 2023 yılında tamamlanması hedefleniyor.

Mehmet Özdoğan, Trakya Bölgesi, Osman Bilgin, Kırklareli, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Aşağıpınar'daki 8 bin yıllık köy yaşamı gelecek kuşaklara aktarılacak - Son Dakika


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