Bankacılığı bırakıp yazılım firması kuran girişimci ihracata başladı - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde banka yöneticiliği kariyerini bırakarak hobisi olan yazılım sektöründe firma kuran girişimci, ilk ihracatını Almanya'ya gerçekleştirdi.

Özel bir katılım bankasında yöneticilik yapan 34 yaşındaki Mehmet Çelik, imalatçı firmaların üretimlerini takip edebilecekleri yazılımlara ihtiyaç duyduğu tespitinden yola çıkarak, 2 yıl önce istifa edip bu alana yöneldi.

İlgi duyduğu yazılım konusunda firmasını kuran Çelik, çalışanları ile hedef büyüterek KOSGEB'den geçen sene 135 bin lira hibe desteği aldı.

Yurt dışına da hizmet vermeye başlayan girişimci, yeni bağlantılarla ihracatını artırmak istiyor.

Mehmet Çelik, AA muhabirine, 7 yıl boyunca KOBİ bankacılığında müdür yardımcılığı yaptığını söyledi.

Yazılımla önceleri hobi olarak ilgilendiğini belirten Çelik, "Mesai çıkışlarında kendimi geliştiriyordum, özel ders alıyordum. Sağ olsun bir hocamız bize yardımcı oluyordu." dedi.

Çelik, mobilya başta olmak üzere birçok sektörün hareketli olduğu İnegöl'de imalatçı firmaların, üretimlerini takip edecekleri yazılım eksikliği duymasından hareketle kariyerini bu alana yönlendirdiğini ifade etti.

Bursa ve çevresinde çeşitli firmaların yazılımlarını yaptıklarını dile getiren Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kurumsal kaynak planlama (ERP) sistemleri üzerine yazılım yapan proje yazılım firmasıyız. Paket programlar yapmak yerine, proje yazılımlar yapıyoruz. Firmaya giriyoruz, analiz ediyoruz, ihtiyaçlarını tespit ediyoruz ve bu tespitler doğrultusunda firmanın ihtiyaçlarına yönelik ERP sistemler, üretim takip sistemleri, malzeme ihtiyaç planlaması (MRP) tarzında, bunların raporlanabildiği, bu sistemlerin, otomasyonların takip edilebildiği yazılımlar üretiyoruz."

"Sunucular ülkemizde olacak şekilde yazılım ihracatını gerçekleştiriyoruz"

Genç yazılımcılar yetiştirmeye de çalıştığını bildiren Çelik, deneyimlerini yurt dışından aldıkları siparişlerle farklı bir noktaya taşımaya başladıklarını anlattı.

İlk yazılım ihracatını Almanya'ya yaptıklarını aktaran Çelik, "İhracat politikamız doğrultusunda Almanya'da çeşitli iş kollarında faaliyet gösteren bir şirketin ERP, üretim takip ve MRP sistemlerinin yazılım işini aldık. Bununla alakalı yazılım ürünümüzü teslim ettik. Bulut sistemi kullanarak, sunucular ülkemizde olacak şekilde yazılım ihracatını gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Çelik, yurt dışına açılmalarının ardından yeni teklifler aldıklarını belirtti.

Almanya'daki başka şirketlerin, teslim ettikleri firmadaki yazılımı inceledikten sonra farklı sektörlerde proje geliştirilmesi konusunda teklifler sunduğunu kaydeden Çelik, "Şu anda o yatırım tekliflerini olumlu şekilde değerlendiriyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde Avrupa'da bir şube, belki bir yatırım ofisi açma düşüncemiz var." ifadelerini kullandı.