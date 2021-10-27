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Deve oyunu halen bozkırın en gözde düğün eğlencesi - Son Dakika

Deve oyunu halen bozkırın en gözde düğün eğlencesi

27.10.2021 23:00

Deve oyunu halen bozkırın en gözde düğün eğlencesi Deve maketi ile düğüne katılan davetlileri eğlendiren gençler bu yolla bahşiş topluyor Anadolu'da birçok bölgede unutulmaya yüz tutan deve oyunu Sivas'ın Altınyayla ilçesinde halen düğünlerin en vazgeçilmez eğlencesi.

Deve oyunu halen bozkırın en gözde düğün eğlencesi

Deve maketi ile düğüne katılan davetlileri eğlendiren gençler bu yolla bahşiş topluyor

SİVAS - Anadolu'da birçok bölgede unutulmaya yüz tutan deve oyunu Sivas'ın Altınyayla ilçesinde halen düğünlerin en vazgeçilmez eğlencesi.

Orta Asya bozkırlarından Sivas'ın Altınyayla ilçesine kadar uzanan deve oyunu geleneği, Anadolu'da birçok bölgede unutulmaya yüz tutsa da Sivas'ın Altınyayla ilçesinde halen düğünlerin vazgeçilmez eğlencesi.

Kadim eğlencede kullanılan devenin boyun kısmı koyun yününden, kafası ise koyun postu ile yapılan maketten oluşuyor. Deve, içerisine giren 3 veya 4 kişi tarafından oynatılıyor. Devenin kafa kısmını bir kişi kontrol ediyor. Deve maketi ile düğüne katılan davetlileri eğlendiren gençler bu yolla bahşiş topluyor.

"Bu geleneğin devam etmesini temenni ediyoruz"

Geleneğin tarihinden bahseden Necati Coşkun, "Ben şu an 66 yaşındayım. Kendimi bildim bileli bu gelenek devam ediyor ve devam etmesini de istiyoruz. Benim bildiğim kadarıyla Selçukludan, Osmanlıdan beri bu gelenek devam etmektedir. Deveyi oynatanlara deve nerede durursa gelir ve bahşiş toplarlar, kıyafetleri çok özeldir. Bu geleneğin devam etmesini temenni ediyoruz" dedi

Asırlar öncesindeki gibi yaşatılıyor

Oğlunun düğününde deve oyunu ile davetlileri eğlendiren Faruk Tokuş, "Bizim düğünlerimizde gelenek olarak eskilere dayalı deve oyunu ve bazı başka oyunlar yapılıyor. Bu oyunları da biz gelecek nesillerimize aktarmak için bu oyunları devam ettirmeye çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Deve maketi yapılıyor, maketin altına 3-4 tane genç giriyor birisi de devenin önünde ona öncülük yaparak yol gösteriyor ve oynuyorlar, bahşiş de alıyorlar. Ben kendimi bildim bileli bu gelenek var. Daha önceden yaşayan babalarımız dedelerimizden gördüğümüz şekilde devam ediyor. 100 yıl 200 yıl önceki Türk geleneğine göre düğünlerde bir şenlik olsun, eğlendirsin, misafirlere bir gösteri olmak maksadıyla uyguluyorlar" dedi.

Deve oyunu halen bozkırın en gözde düğün eğlencesi
Deve oyunu halen bozkırın en gözde düğün eğlencesi
Deve oyunu halen bozkırın en gözde düğün eğlencesi
Deve oyunu halen bozkırın en gözde düğün eğlencesi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Deve oyunu halen bozkırın en gözde düğün eğlencesi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Deve oyunu halen bozkırın en gözde düğün eğlencesi - Son Dakika
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