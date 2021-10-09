Fatih Merkez Kütüphanesi'nin üye sayısı 25 bine yaklaştı - Son Dakika

İstanbul Fatih'te Belediye Hizmet Binası içerisinde yer alan Fatih Merkez Kütüphanesi, bünyesindeki 40 bin kitapla büyük ilgi görüyor. Fatih Belediyesi'nin gençlere 'eğitimde fırsat eşitliği' sunma amacıyla hizmete açtığı kütüphane, 25 bine yaklaşan üye sayısıyla Anadolu'daki pek çok ilçenin nüfusunu geride bıraktı. Fatih dışından birçok ilçeden gelen 7'den 70'e her yaştaki ziyaretçiler kütüphaneye büyük ilgi gösteriyor.

Raflarında bulunan yaklaşık 40 bin kitapla İstanbul'un en yüksek kapasiteli kütüphanelerinden biri olan ve kayıtlı sayısı 25 bine yaklaşan Fatih Merkez Kütüphanesi'nde, kitap okuma ve ders çalışma alanlarının yanı sıra 30 kişilik seminer odası, 50 adet bilgisayar ve 50 kişilik kafeterya da bulunuyor. 24 saat açık olan ve her yaştan gencin güven ve huzur içinde çalışmalarını yaptığı kütüphanede, günün belli saatlerinde çay, kahve, çorba ve her hafta sürpriz ikramlar ücretsiz olarak sunuluyor. Kafeteryada uzun saatler boyunca vakit harcanmasının önüne geçmek ve tüm ziyaretçilerin yararlanmasını sağlamak amacıyla, giriş kartları 25 dakikayı geçmeyecek şekilde programlandı. Ayrıca ziyaretçilere ücretsiz WİFİ, yazı çıktısı ve fotokopi hizmeti de sunuluyor. 3 bin metrekarelik kullanım alanında aynı anda 400 kişiye hizmet veren olan Fatih Merkez Kütüphanesi'nde öğrenci ve kitapseverler dilerse ödünç kitap da alabiliyorlar.

"SÜREKLİ YAŞANABİLİR BİR FATİH"

Gençlerin okul saatleri dışında ferah, konforlu ve sakin bir ortamda ders çalışmalarını sağlamak amacıyla ilçeye 11 kütüphane kazandırdıklarını belirten Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, "Fatih Merkez Kütüphanemize kayıtlı gençlerimizin sayısı 25 bine yaklaştı. Türkiye'de birçok ilçeden fazla nüfusa sahip. Kütüphanemize üye olanların her birini evladım gibi görüyorum. Birçok gencimiz sınav sonucunu kütüphanede öğreniyor ve ilk bizimle paylaştıkları da oluyor. Gençlerimizin huzurlu ve konforlu mekanlarda motive olarak çalıştıklarını görmekten memnun oluyorum. Kütüphanelerimizi; tarih, kültür, insan, mekan boyutunda sürekli yaşanabilir bir Fatih oluşturma vizyonuyla hizmete sunuyoruz" dedi.