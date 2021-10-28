Gölbaşı Belediyesinin ücretsiz eğitim kursları başladı - Son Dakika

Ankara'da Gölbaşı Belediyesi Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde verilen ücretsiz eğitim kursları başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gölbaşı Belediyesi tarafından ücretsiz olarak bağlama, gitar, keman, piyano, şan, bale, diksiyon, kara kalem, kumlama, yumurta sanatı, yağlı boya, Türk Halk Müziği korosu olmak üzere 12 branşta eğitim veriliyor.

Bağlama, gitar, keman, piyano, yağlı boya, kara kalem derslerinden 10 yaş ve üzeri vatandaşlar yararlanabilirken, diksiyon, kumlama, yumurta sanatı ve Türk Halk Müziği Korosu'na ise 16 yaş üzeri, şan dersine 14 yaş ve üzeri olanlar başvurabiliyor.

Kurslar için vatandaşlar, başvurularını çevrim içi olarak veya Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'ne giderek yapabilir.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, verilen kurslarla vatandaşları ve çocukları eğlendirirken eğiteceklerinin belirterek, "Kurslarımızda üretken, sanatkar bireyler yetiştireceğiz. Kursiyerlerimiz boş zamanlarını daha güzel ve verimli şekilde değerlendirirken, katılım belgelerine de sahip olacaklar. İyi bir fırsat sunan kurslarımıza herkesin katılımını bekliyoruz." ifadesini kullandı.