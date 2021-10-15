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İlkokul öğrencileri "Tasarla Öğren" etkinliğine katıldı - Son Dakika

İlkokul öğrencileri "Tasarla Öğren" etkinliğine katıldı

15.10.2021 17:27
İlkokul öğrencileri

Ankara Etimesgut Bilge Kağan İlkokulu öğrencileri, "Tasarla Öğren" projesi kapsamında düzenlenen açık hava etkinliğine katıldı.

Ankara Etimesgut Bilge Kağan İlkokulu öğrencileri, "Tasarla Öğren" projesi kapsamında düzenlenen açık hava etkinliğine katıldı.

Erasmus+ Programı'nın tanınırlığını artırmak amacıyla 14-16 Ekim'de Türkiye'nin de katılımıyla tüm Avrupa'da Erasmus Günleri etkinlikleri düzenleniyor.

Ankara Etimesgut Bilge Kağan İlkokulu da AB Erasmus+ KA229 Tasarla Öğren Projesi kapsamında açılışı yapılan açık hava öğrenme alanındaki etkinliklere katıldı.

Açık hava öğrenme alanında çocukların doğal, yapılandırılmamış, esnek ve açık uçlu materyallere erişimi sağlanarak yaratıcılık, tasarım, mühendislik becerilerinin geliştirilmesi ve çocuklara sürdürülebilir yaşama yönelik farkındalık kazandırılması amaçlanıyor. Okul öncesi çocuklarının, var olan oyun alanlarına ek olarak farklı, doğal oyun alanlarına da sahip olmalarını sağlamak ve bu sayede yaratıcılık gelişimine katkı sağlamak, projenin hedefleri arasında yer alıyor.

Erasmus, Türkiye, 16 ekim, Ankara, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat İlkokul öğrencileri 'Tasarla Öğren' etkinliğine katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İlkokul öğrencileri "Tasarla Öğren" etkinliğine katıldı - Son Dakika
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