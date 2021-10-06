Karabük'teki antik kentte yeni bulgular gün yüzüne çıkarılıyor - Son Dakika

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde Geç Helenistik, Roma ve Erken Bizans dönemlerinde yerleşim yeri olarak kullanıldığı tahmin edilen Hadrianaupolis Antik Kenti'nde yapılan kazı çalışmalarında yeni bulgular ortaya çıkarılıyor.

Milattan Önce (MÖ) 1. yüzyılda kurularak Milattan Sonra (MS) 8. yüzyıla kadar yerleşim amacıyla kullanıldığı tahmin edilen, bulunan mozaikler dolayısıyla "Karadeniz'in Zeugması" olarak adlandırılan Hadrianoupolis Antik Kenti'nde çalışmalara devam ediliyor.

Geç Helenistik, Roma ve Erken Bizans dönemlerinde yerleşim yeri olarak kullanıldığı değerlendirilen Eskipazar ilçesinin 3 kilometre batısındaki antik kentte kazı çalışmaları, Karabük Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ersin Çelikbaş başkanlığında yürütülüyor.

At, fil, panter ve geyik gibi birçok hayvanın tasvir edildiği mozaiklerle ünlenen antik kentteki kazı çalışmalarında, bu yıl çeşitli bulguların yanı sıra son olarak demir satır, demir yüzük, cam şişe ve iki kemik objenin üstüne işlenmiş insan silueti gibi eserler gün yüzüne çıkarıldı.

Antik Çağ'da bir hac merkezi, sütun azizlerinden Stylos Alpius'un doğum yeri olan antik kentteki kazı çalışmalarında elde edilen ve kazı evinde incelenen bulgulardan taşınabilir olanlar çevre illerdeki müzelere götürülüyor, taşınmazlar ise olduğu yerde korunuyor.

"Kazı çalışmalarında ilginç buluntularla karşılaşıyoruz"

Kazı Başkanı Çelikbaş, AA muhabirine, antik kentteki kazı çalışmalarında ilginç buluntularla karşılaştıklarını söyledi.

Kazılarda demir satır bulduklarını aktaran Çelikbaş, "Günümüzden 1400-1500 yıl öncesine ait bir satır. Satır, antik dönem insanının kullandığı aletlerle günümüz insanının kullandığı aletlerin form ve fonksiyon bakımından birbirinden farklı olmadığını gösteriyor." dedi.

Çelikbaş, antik kentin güney nekropolünde (toplu mezar yeri) 3 yılda 110 kaya mezarının ortaya çıkarıldığını anlatarak, kaya mezarların çeşitli buluntular sunduğunu, bunlardan birinin de demir yüzük olduğunu kaydetti.

Kazılarda boğa şeklinde heykelciğe ulaşıldığını dile getiren Çelikbaş, "Hadrianoupolis'in MÖ. 1. yüzyılda kurulduğu biliniyor. Buradaki yaşamın bugüne kadar 2 bin100 yıl önce başladığı tahmin ediliyordu. Bu eserin Erken Tunç Çağı'na ait olması ve bununla birlikte bazı seramiklerin de ortaya çıkması, Hadrianoupolis bölgesinde yaşamın günümüzden yaklaşık 5 bin 500 yıl önce de var olduğunu ortaya koymuştur." diye konuştu.

Çelikbaş, küçük boyutlu bir cam şişenin ortaya çıkarılmasının, Hadrianoupolis'te önemli bir cam üretim sektörünün varlığına işaret ettiğini anlattı.

Üstüne insan silueti işlenmiş iki kemik objenin bulunduğunu belirten Çelikbaş, "Figürlere baktığımız zaman Geç Roma dönemini bize yansıtmakta. Kemik objelerin varlığı burada bir kemik işlemeciliğinin olduğuna işaret ediyor. Bu tip eserler genellikle antik dönemde bir sahne ya da bir dini sahnenin işlenmesinde kullanıldığını bizlere işaret ediyor." ifadelerini kullandı.