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Kayak tutkunları sezona hazırlanan Palandöken'de rezervasyona başladı - Son Dakika

Kayak tutkunları sezona hazırlanan Palandöken'de rezervasyona başladı

30.10.2021 11:02
Kayak tutkunları sezona hazırlanan Palandöken'de rezervasyona başladı

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken'de, yeni sezonda binlerce yerli ve yabancı turistin ağırlanması için hazırlık yapılıyor.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken'de, yeni sezonda binlerce yerli ve yabancı turistin ağırlanması için hazırlık yapılıyor.

Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve özel sektörün yatırımlarıyla "Kış turizminin parlayan kenti" olarak adından söz ettiren Erzurum, Palandöken Kayak Merkezi ile yeni sezonda da kayak tutkunlarına ev sahipliği yapacak.

Kolay, orta, ileri düzey ve doğal olmak üzere 55 pistiyle kayak ve snowboard tutkunlarına her yıl adrenalin dolu anlar yaşatan kayak merkezi, sezon için gün sayıyor.

Türkiye'nin en uzun, dünyanın ise 3'üncü uzunluktaki pistiyle kayakseverlere 15 kilometre kesintisiz kayak olanağı sağlayan Palandöken'de görevli personeller gondol, lift, telesiyej ve pistlerin bakım onarımı için yoğun bir çalışma yürütüyor.

Rezervasyonlarını şimdiden almaya başlayan ve misafirlerini en iyi şekilde ağırlamak isteyen kayak merkezindeki oteller, sezonu yüzde 80 doluluk oranıyla geçirmeyi hedefliyor.

"Pistleri elden geçirdik ve eğimlerini kontrol ettik"

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AA muhabirine, yeni sezon için hazırlıkların devam ettiğini söyledi.

Depolanan geçen yıldan kalma karları bu sene kullanacaklarını ifade eden Sekmen, şöyle konuştu:

"Sezon gelince daha önce depoladığımız karı pistin altına serip üzerine de suni karlama yaparak pistleri hazır hale getireceğiz. Şu anda bu hazırlıklarımız devam ediyor. 2021-2022 kayak sezonuna ilişkin çalışmalar yaptık. Pistlerimizi elden geçirdik ve eğimlerini kontrol ettik. Pistlerin etrafını çelik korkuluklarla korunaklı hale getirdik. Rüzgar estiği zaman taşlar kayak yapanları rahatsız eden bir konuma geliyordu onlarla ilgili önlemler aldık. Gondolların, telesiyejlerin bakım onarımları yapıldı."

Sekmen, kayakçıların güvenliğini de ön planda tuttuklarını belirterek, bunun için 20 kişilik muhafız ekibinin eğitimlerini tamamladığını ve hazır şekilde görevlerini beklediğini dile getirdi.

Tesisleri bakım ve onarımdan geçirdiklerini anlatan Sekmen, "İnşallah güzel bir kışı hep birlikte geçireceğiz. Her geçen yıl turist sayısında önemli bir artış var. Havaalanı bakımından Türkiye'nin en güvenli 3 havaalanından biriyiz. Anormal bir şey olmadığı müddetçe uçakların inip kalkması kolay. Cumhurbaşkanımıza ve Ulaştırma Bakanımıza Erzurum'u bu sıkıntıdan kurtardığı için teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

"Kar yağsa da yağmasa da suni karlamayla sezonu açacağız"

Palandöken'deki Sway Otel Genel Müdürü Ömer Akça da kayak sezonunun açılmasına bir ay kaldığına işaret etti.

Akça, her yıl aralık ayında sezonu açtıklarını anımsatarak, "Bunun için doğal kar yağsa da yağmasa da havaların soğumasıyla suni karla inşallah sezonu açacağız. Oteller yoğun biçimde tamir ve bakım çalışmalarına devam ediyor ve oteller kendini renöve etti, etmeye de devam ediyor. Bütün liftler, kar ezme araçları ile pistlerin bakımları yapıldı ve her şey hazırlandı." ifadelerini kullandı.

Bu sezon da Kovid-19 salgınına karşı gerekli tedbirleri aldıklarını vurgulayan Akça, şunları kaydetti:

"Güvenli turizmi sertifikalarıyla otellerimiz her ay düzenli olarak denetleniyor. Bu noktada da biz turizmciler olarak çok memnunuz. Erken rezervasyonlarda geçmiş yıllara göre yerli misafirde gözle görülür bir artış görünüyor. Bu da kayak sezonunu iyi geçireceğimizi gösteriyor, veriler ve göstergeler o yönde. Erzurum'un en önemli özelliklerinden bir tanesi kayak ve kar garantisi vermesidir. Ulaşımın kolaylığı, profesyonel olarak yapılmış pistlerle misafir profilimizin yüzde 90'ı yerli, yüzde 10'luk kısmı ise yabancı. Şu anda rezervasyonlarımız inanılmaz derecede akmaya başladı."

Kayak merkezindeki turizmciler olarak sezonu iyi şekilde geçirmeyi hedeflediklerini aktaran Akça, şimdiden otellerin yüzde 20 dolulukla rezervasyon aldığını ve sezonu yüzde 80 dolulukla kapatmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Erzurum, Türkiye, Turizm, kar, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Kayak tutkunları sezona hazırlanan Palandöken'de rezervasyona başladı - Son Dakika


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