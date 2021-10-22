Üye Girişi
Klasik otomobillerle dolu garaj, fotoğraf çektirmek isteyenlerin akınına uğruyor - Son Dakika

Klasik otomobillerle dolu garaj, fotoğraf çektirmek isteyenlerin akınına uğruyor

22.10.2021 10:02

Klasik otomobillerle dolu garaj, fotoğraf çektirmek isteyenlerin akınına uğruyor Bursa'da klasik otomobil tutkunu ailenin evinin garajında sergilenen klasik otomobiller, düğün fotoğrafı çektirmek isteyenlerin akınına uğruyor.

Klasik otomobillerle dolu garaj, fotoğraf çektirmek isteyenlerin akınına uğruyor

BURSA - Bursa'da klasik otomobil tutkunu ailenin evinin garajında sergilenen klasik otomobiller, düğün fotoğrafı çektirmek isteyenlerin akınına uğruyor.

Tam bir klasik otomobil tutkunu olan Nail ailesinin evinin garajında 1915'den 1964 modele kadar 10 klasik otomobil bulunuyor. Evinin garajını özel olarak süsleyen aile, otomobillerini burada sergiliyor. Klasik otomobiller, düğün, nişan ve özel gün fotoğrafı çektirmek isteyenler tarafından kullanılıyor. Nail ailesi, gelen yoğun talepler üzerine evlerinin kapılarını fotoğraf çekilmek isteyenlere açtı. Buraya gelen gelin, damat ve sünnet aileleri, klasik otomobillerle düğün fotoğrafı çektiriyor. Klasik otomobil tutkunu aile ise otomobillerinin büyük ilgi görmesinden memnun. Klasik otomobillerle düğün fotoğrafı çektiren aileler buradan mutlu bir şekilde ayrılıyor.

Ailece klasik otomobil tutkunu olduklarını ifade eden Azim Ali Nail, "Yıllardır topladığımız klasik otomobilleri bir araya getirip bunları evimizin özel olarak tasarladığımız garajında teşhir ediyoruz. Bu araçlarla insanlar düğün ve nişan fotoğrafı çekiliyor. Bir çok kişi talepte bulundu, biz de garajımızın kapılarını fotoğraf çekilmek isteyenlere açtık. Aileler buraya fotoğrafçıları ile gelip özel günleri için resim çektiriyor. Klasik araçlarımız 1915 modelden başlıyor. 1964 modele kadar klasik otomobilimiz var. Buraya gelenler fotoğraf çekilip mutlu bir şekilde ayrılıyor" dedi.

Otomobil, Bursa, Düğün, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Klasik otomobillerle dolu garaj, fotoğraf çektirmek isteyenlerin akınına uğruyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Üniversitelerin diplomalarının sahtesi yapıp 500 TL'ye satıyorlar 10:03 Üniversitelerin diplomalarının sahtesi yapıp 500 TL'ye satıyorlar Erdoğan, kahkaha attığı fotoğrafla ilgili konuştu: Eski futbolcu Weah ile bir espri üzerine gülümsedik 09:43 Erdoğan, kahkaha attığı fotoğrafla ilgili konuştu: Eski futbolcu Weah ile bir espri üzerine gülümsedik Mesut Özil, milyonlar seyrederken hocasına küfür etti 09:31 Mesut Özil, milyonlar seyrederken hocasına küfür etti
Mehmet Dinçerler, Hadise'nin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı 09:21 Mehmet Dinçerler, Hadise'nin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı İzleyenleri hayrete düşüren olay! Rakibin attığı gol Fenerbahçe'ye yazıldı 08:59 İzleyenleri hayrete düşüren olay! Rakibin attığı gol Fenerbahçe'ye yazıldı Yaralı askerin şehit olmasında ihmal iddiası sonrası Bakan Koca'nın talimatıyla açığa alındı 07:59 Yaralı askerin şehit olmasında ihmal iddiası sonrası Bakan Koca'nın talimatıyla açığa alındı
07:42 "Erdoğan haklı" diyen Putin'den BM çıkışı: Türkiye daimi üye olabilir Kız arkadaşlarına küfür eden genci döverek öldürdüler! Katilleri, duvara yansıyan gölgeleri ele verdi 01:16 Kız arkadaşlarına küfür eden genci döverek öldürdüler! Katilleri, duvara yansıyan gölgeleri ele verdi

Son Dakika Haberleri
10:02 Üniversitelerin diplomalarının sahtesi yapıp 500 TL'ye satıyorlar
09:56 Kaset şantajı davasına gelmeyen Benzema'nın 5 yıl hapsi isteniyor
09:53 Yönetmenin ölümüne sebep olan Alec Baldwin'in kullandığı silah gerçek mi?
09:43 Erdoğan, kahkaha attığı fotoğrafla ilgili konuştu: Eski futbolcu Weah ile bir espri üzerine gülümsedik
09:30 Mesut Özil, milyonlar seyrederken hocasına küfür etti
09:20 Mehmet Dinçerler, Hadise'nin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı
08:59 İzleyenleri hayrete düşüren olay! Rakibin attığı gol Fenerbahçe'ye yazıldı
08:41 Türkiye, F-35 görüşmelerinde ABD'ye 3 seçenek sundu
07:45 Oyuncu Alec Baldwin, görüntü yönetmeninin ölümüne neden oldu
07:37 15 MOSSAD ajanları arasında, İsrail'in kaçırdığı düşünülen Filistinli de bulundu
Son Dakika: Beklentinin üstünde gelen faiz indirimi piyasaları hızlandırdı! Dolar ve altından yeni rekor Son Dakika: Beklentinin üstünde gelen faiz indirimi piyasaları hızlandırdı! Dolar ve altından yeni rekor         
10:11
Yönetmenin ölümüne sebep olan Alec Baldwin'in kullandığı silah gerçek mi? Yönetmenin ölümüne sebep olan Alec Baldwin'in kullandığı silah gerçek mi?         
09:53
Belediye tarafından yaptırılan sağlıkçı heykelleri kenti karıştırdı: Çocuklarımız görüp korkabilir Belediye tarafından yaptırılan sağlıkçı heykelleri kenti karıştırdı: Çocuklarımız görüp korkabilir         
09:42
Profesörden AY.4.2 isimli yeni varyantla ilgili korkutan uyarı: Ülkemize gelirse olay değişebilir, vakalar patlayabilir Profesörden AY.4.2 isimli yeni varyantla ilgili korkutan uyarı: Ülkemize gelirse olay değişebilir, vakalar patlayabilir         
09:24
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde hastalık sebebiyle 165 çocuk yaşamını yitirdi Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde hastalık sebebiyle 165 çocuk yaşamını yitirdi         
09:11
Türkiye, F-35 görüşmelerinde ABD'ye 3 seçenek sundu Türkiye, F-35 görüşmelerinde ABD'ye 3 seçenek sundu         
08:42
Oyuncu Alec Baldwin, görüntü yönetmeninin ölümüne neden oldu Oyuncu Alec Baldwin, görüntü yönetmeninin ölümüne neden oldu         
07:46
15 MOSSAD ajanları arasında, İsrail'in kaçırdığı düşünülen Filistinli de bulundu 15 MOSSAD ajanları arasında, İsrail'in kaçırdığı düşünülen Filistinli de bulundu         
07:38
Yola fırlayan 5 yaşındaki kıza zırhlı polis aracı çarptı! Feci kaza anbean kamerada Yola fırlayan 5 yaşındaki kıza zırhlı polis aracı çarptı! Feci kaza anbean kamerada         
21:42
Sosyal medya bunu konuşuyor! Hazal Ergüçlü'nün çıplak görüntüleri dizi tanıtımının önüne geçti Sosyal medya bunu konuşuyor! Hazal Ergüçlü'nün çıplak görüntüleri dizi tanıtımının önüne geçti         
18:56
AK Parti'den faiz indirimi sonrası dolardaki artışa ilk yorum: Meseleye anlık artışlar üzerinden bakmamak lazım AK Parti'den faiz indirimi sonrası dolardaki artışa ilk yorum: Meseleye anlık artışlar üzerinden bakmamak lazım         
18:54
Doların ateşi nasıl düşer? Doların ateşi nasıl düşer? "Şakkadak" çıkışıyla bilinen ekonomistten Haberler.com'a çok özel açıklamalar         
18:43
Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren açıklama: Her sabah kalktığımızda kardeşimin cansız bedenini çiçek sular gibi suluyorduk Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren açıklama: Her sabah kalktığımızda kardeşimin cansız bedenini çiçek sular gibi suluyorduk         
16:04
Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti         
15:54
Sakarya'da sahil kıyısında parçalanmış olarak bulunan gizemli canlıyla ilgili ilk açıklama geldi Sakarya'da sahil kıyısında parçalanmış olarak bulunan gizemli canlıyla ilgili ilk açıklama geldi         
14:38
2 ay önce evlenen 21 yaşındaki Kader'in ölmeden önce attığı mesaj kafa karıştırdı 2 ay önce evlenen 21 yaşındaki Kader'in ölmeden önce attığı mesaj kafa karıştırdı         
14:14
Televizyonda ağızları açık bırakan itiraf: Bir gecede 18 erkekle ilişkiye girdim, kocam izledi Televizyonda ağızları açık bırakan itiraf: Bir gecede 18 erkekle ilişkiye girdim, kocam izledi         
14:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2021 10:22:13. #1.11#
SON DAKİKA: Klasik otomobillerle dolu garaj, fotoğraf çektirmek isteyenlerin akınına uğruyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement