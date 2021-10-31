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Konya'da Hristiyanların kutsal kenti "Listra Antik Kenti" kazıları başlıyor - Son Dakika

Konya'da Hristiyanların kutsal kenti "Listra Antik Kenti" kazıları başlıyor

31.10.2021 14:05

- Konya'da Hristiyanların kutsal kenti "Listra Antik Kenti" kazıları başlıyor Konya'nın merkez Meram ilçesi Hatunsaray Mahallesinin yaklaşık 8 kilometre uzağında bulunan, adı İncil'de defalarca geçen ve Aziz Pavlus'un ziyaret ettiği tarihi Listra Antik Kenti kazıları için start verildi.

- Konya'da Hristiyanların kutsal kenti "Listra Antik Kenti" kazıları başlıyor

KONYA - Konya'nın merkez Meram ilçesi Hatunsaray Mahallesinin yaklaşık 8 kilometre uzağında bulunan, adı İncil'de defalarca geçen ve Aziz Pavlus'un ziyaret ettiği tarihi Listra Antik Kenti kazıları için start verildi.

Meram Belediyesi ile Necmettin Erbakan Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilecek kazıların yüzey taramaları büyük ölçüde tamamlandı. Antik kent ve burada yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi İlker Mete Mimiroğlu, şehrin Roma döneminde önemli bir koloni kenti olarak kurulduğunu belirtti. Aziz Pavlus'un burayı ziyareti ile tarihteki öneminin arttığının altını çizen Mimiroğlu, "Listra, tarihi zenginliğinin yanısıra adının İncil'de 4 kere geçmesinden dolayı Hristiyanlar için özel öneme sahip. Roma ve Bizans dönemlerinden kalan tapınaklar, klişeler, taş eserler kentin güzelliğini, gücünü ve zenginliğini gözler önüne seriyor. Hüyük kentin tam merkezinde bulunuyor. Birinci Dünya Savaşı'ndan önce batılı arkeologlar burada kazı yapmayı çok istemiş ancak başarılı olamamıştı. 150 yıldır çok istenmesine rağmen kazı yapılamayan bu bölge, Avrupa ve Amerikalılar tarafından da takip ediliyor. Kazılar önümüzdeki dönem başlayacak kazıların sonunda Konya önemli bir tarihi miras daha kazanacak" diye konuştu.

Mimiroğlu, stretejik bir noktada zengin su ve tarım arazilerine sahip, önemli medeniyetlere ev sahipliği yapan Listra'da ayrıca Selçuklu dönemine ait eserler olduğunu da belirterek çalışmalar nihayetlendiğinde bunlarında şehir turizmine kazandırılacağını kaydetti.

"Şükran'dan sonra bu ikinci tarihi çalışma beni heyecanlandırıyor"

Konya Müze Müdürü Ömer Faruk Türkan, öğretim üyesi İlker Mete Mimiroğlu ve kazı ekibiyle birlikte Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'u ziyaret ederek yürütülen çalışmalar ve gelinen nokta hakkında bilgi verdi. Hristiyanlık öncesi ve sonrasının önemli kentlerinden biri olan Listra'da başlayan çalışmaların kendisini oldukça heyecanlandırdığını söyleyen Başkan Mustafa Kavuş, yürütülen yüzey çalışmalarının ve raporların hazırlanmasının hemen akabinde bölgede kazıların başlayacağının müjdesini verdi. Her tarihi kazının önemli bir süreç arz ettiğinin altını çizen Başkan Kavuş, sözlerini şöyle sürdürdü; "Arkeolojik kazılar, küçük bir alanda dahi olsa oldukça vakit alıyor. Burada koca bir şehir toprağın altında gün yüzüne çıkmayı bekliyor. Bu ciddi bir süreç anlamı taşıyor. önümüzdeki yıl gerekli izinlerin alınmasıyla başlayacak kazılar sonrasında çalışmaya başlayacağız. Bu bölgede yapılacak ilk kazıya şahit olacağız. Bu, burada çalışacak bilim insanlarımız kadar beni de ziyadesiyle heyecanlandırıyor. Şükran dönüşüm çalışmalarında kazandığımız her tarihi eserde de bu heyecanı yaşadık. Hocalarımızdan aldığım bilgi ve intibaya göre sonuçları her açıdan çok güzel olacak. Toprağa vurduğunuz her kazma darbesinden tarih fışkıran Konya ve Meram yeni bir tarihi bölge kazanacak, tarihe ve turizme hizmet verecek. Bu uzun ve meşakkatli yolda ter dökecek herkese şimdiden başarılar diliyorum. Sonuçların da Meram'ımıza, şehrimize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum.

Konya'da Hristiyanların kutsal kenti Listra Antik Kenti kazıları başlıyor
Konya'da Hristiyanların kutsal kenti Listra Antik Kenti kazıları başlıyor
Konya'da Hristiyanların kutsal kenti Listra Antik Kenti kazıları başlıyor
Konya'da Hristiyanların kutsal kenti Listra Antik Kenti kazıları başlıyor
Konya'da Hristiyanların kutsal kenti Listra Antik Kenti kazıları başlıyor
Konya'da Hristiyanların kutsal kenti Listra Antik Kenti kazıları başlıyor

Meram Belediyesi, Hatunsaray, Konya, Roma, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Konya'da Hristiyanların kutsal kenti 'Listra Antik Kenti' kazıları başlıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya'da Hristiyanların kutsal kenti "Listra Antik Kenti" kazıları başlıyor - Son Dakika
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