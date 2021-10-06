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Mozart'ın ünlü operası "Cosi Fan Tutte" İstanbul'da prömiyer yaptı - Son Dakika

Mozart'ın ünlü operası "Cosi Fan Tutte" İstanbul'da prömiyer yaptı

06.10.2021 22:44
Mozart'ın ünlü operası

Wolfgang Amadeus Mozart'ın 1789 yılında bestelediği hicivli ve komik opera "Cosi Fan Tutte", prömiyerini İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde yaptı.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın 1789 yılında bestelediği hicivli ve komik opera "Cosi Fan Tutte", prömiyerini İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde yaptı.

Türkçeye "Bütün Kadınlar Böyledir" olarak çevrilebilen operanın librettosunu yine Mozart'ın ünlü operaları "Figaro'nun Düğünü" ve "Don Giovanni" operalarının da libretto yazarı olan Lorenzo da Ponte kaleme aldı.

Gösterimden önce AA muhabirine açıklamada bulunan İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürü Suat Arıkan, salgın döneminde hem sağlıklı hem de nitelikli işler yapmaya gayret ettiklerini belirterek, orkestranın sahnenin üzerinde olduğu, oyunun ise ön tarafta gerçekleştiği bir yöntemle temsil sunduklarını ifade etti.

Arıkan, Mozart'ın "Cosi Fan Tutte" eserinden sonra Vincenzo Bellini'nin başyapıtı "Norma" ile devam edeceklerini vurgulayarak, "Bunların ortak noktaları aşkta sadakati ele almaları. Müzikler muhteşem, arkadaşlar çok güzel hazırladı ve söylüyorlar. Herkesi bekliyorum. Ben şahsen çok mutluyum. Sezona sürpriz eserlerimizle devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Komedi ve dramın bir arada olduğu eser, İtalyanca olarak seslendirildi. Eserin sahne kurgusu Suat Arıkan tarafından gerçekleştirilirken, orkestra Şefi Murat Cem Orhan yönetimindeki İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası sahne aldı.

Eserin 4,5 dakikalık uvertür bölümünde ise Ayşem Sunal Savaşkurt'un koreografisiyle hikaye, eğlenceli bir bale ile anlatılıyor. Operanın sahne ve kostüm düzenlemesini Olcay Engin Kaymaz, ışık tasarımını da Taner Aydın yaptı.

Mozart'ın Fransız Devrimi zamanlarında yazdığı opera, ilk kez bestecinin vefatından 1 yıl önce, 1790'da Viyana'da sahneye konuldu. Ancak eser esas olarak 20. yüzyılda opera repertuvarlarında sıklıkla yer almaya başladı.

Operada "sadakat" kavramı ana temayı oluştururken, kadınların bağlılığını sınamak isteyen erkeklerin nasıl gülünç duruma düştükleri ele alınıyor.

Temsillerde dönüşümlü olarak "Fiordiligi" karakterini Gülbin Günay ve Ayten Telek, "Dorabella"yı Barbora Hitay ve Dilan Saka, "Despina"yı Sevim Ateş ve Özlem Soydan, "Ferrando"yu Caner Akın ve Ufuk Toker, "Guglielmo"yu Caner Akgün ve Alper Göçeri, "Don Alfonso"yu ise N. Işık Belen canlandırdı.

"Cosi Fan Tutte" 8, 9 ve 10 Ekim'de Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Sahnesinde izlenebilecek.

Konser biletleri "www.biletinial.com" ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi gişelerinden alınabilir.

Vincenzo Bellini, İstanbul, Mozart, Opera, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Mozart'ın ünlü operası 'Cosi Fan Tutte' İstanbul'da prömiyer yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mozart'ın ünlü operası "Cosi Fan Tutte" İstanbul'da prömiyer yaptı - Son Dakika
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